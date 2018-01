Pahulje stvorile probleme vozačima, padavine i za vikend

BANJALUKA - Kiša i snijeg koji su intenzivno padali u većini krajeva u BiH najviše problema donijeli su vozačima jer im je zbog klizavog kolovoza vožnja bila otežana, a nekoliko vozila je sletjelo sa ceste.

Zbog klizave ceste u utorak u večernjim satima došlo je do slijetanja teretnog vozila na magistralnom putu Kupres - Šipovo u mjestu Novo Selo, dok je u srijedu u Bobanovoj Dragi, kod Gruda, golf takođe sletio.

I u Podnovlju je zbog snijega vozač u srijedu izgubio kontrolu nad autom.

Na području Banjaluke, Kneževa i Teslića snijeg je brzo formirao pokrivač, a na području Mrkonjić Grada registrovani su i jaki udari vjetra.

Zbog padavina rastao je i vodostaj, pa je tako nivo rijeke Une u Bihaću 55 centimetara, što je nešto više od polovine za kritičnu tačku koja je inače 100 centimetara. U porastu je i rijeka Jala, čiji vodostaj u Tuzli iznosi 48 cm.

Novih snježnih padavina bilo je i na Bjelašnici, pa sada visina snježnog pokrivača iznosi 102 centimetra i za 14 centimetara je veći nego ranije.

U noći na četvrtak prognozira se prestanak padavina i zahlađenje, a novi snijeg očekuje se za vikend pa je moguće da on lokalno napada i do 30 cm.

U četvrtak se očekuje hladno i vedro vrijeme uz mraz, na istoku nešto oblačnije. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na planinama do -14, a najviša dnevna od 3 do 12 stepeni.

U petak u Hercegovini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni biće pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U ostalim područjima jutro i veći dio prijepodneva umjereno oblačno, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

Za dane vikenda, kako kažu prognoze, uz niže temperature dolazi i snijeg.

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu dolazi zahlađenje uz susnježicu i snijeg, dok će na jugu biti kiša.

"Na planinama će pasti do 30 cm snijega, a u nižim predjelima se očekuje 5-10 cm snijega. Popodne padavine postepeno slabe i nakratko prestaju. Jutarnja temperatura vazduha od -2°C do 5°C, u višim predjelima od -4°C ", kažu iz RHMZ i dodaju da će u nedjelju biti oblačno i hladnije uz provejavanje snijega.

Kako navode iz Federalnog HMZ, u periodu od 22. do 29. januara prognozira se relativno stabilno vrijeme.

Slaba kiša moguća je u drugom dijelu sedmice, a temperature vazduha će biti u laganom porastu.