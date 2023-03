Panel u Banjaluci: Porodica u krizi orijentisana isključivo ka sebi

BANJALUKA - Na panelu "Politike podrške porodici u Republici Srpskoj", koji je održan danas u Vladi RS, predstavljena su istraživanja te se diskutovalo o tome kako su ranjive porodice funkcionisale u periodu pandemije virusa korona.

Projekat, koji je plod saradnje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, UNICEF-a i Društva psihologa RS, pokazao je da su porodice koje su funkcionisale u harmoničnim odnosima do tada nastavile na isti način, dok su se odnosi u disfunkcionalnim porodicama u toku pandemije pogoršali.

Sanja Radetić Lovrić, psiholog i predsjednica Upravnog odbora Društva psihologa RS, kazala je da su željeli osmisliti program kako bi ukazali na određene efektivne mjere koje su potrebne za zaštitu porodice nakon dugog perioda pandemije.

"Prvo smo radili istraživanje kako je funkcionisala porodica u toku i nakon jenjavanja pandemije, a da bismo znali kako dalje. Sproveli smo istraživanje u 2.053 porodice sa djecom školskog uzrasta u 58 opština i gradova u RS i došli smo do zaključka da je naša porodica u situacijama krize isključivo orijentisana ka sebi. To se pokazalo dobro u situacijama krize, zato što je pomoglo porodicama da prevaziđe stresni period, međutim, ako duže traje, to nije dobro za funkcionisanje porodice. Ono što je problem u takvoj situaciji je što porodice ne vide da se mogu obratiti drugima, lokalnoj zajednici itd., što nije dobro", rekla je Radetić Lovrićeva.

Kako je kazala, istraživanje, koje je rađeno od aprila do juna 2022. godine, pokazalo je i da su stručni radnici centara za socijalni rad radili svoj posao, naročito kad je riječ o vulnerabilnim porodicama, iako građani nemaju razvijenu svijest šta rade centri za socijalni rad i koliko mogu biti produžena ruka.

"Mi imamo zakone koji omogućavaju porodici dosta toga, npr. da i otac uzme porodiljsko bolovanje, ali naši građani to ne koriste, pa bi trebalo raditi i na tome", rekla je ona i dodala da je došlo do poboljšanja u toku pandemije između samohranog roditelja i djeteta, jer mu je bio više posvećen.

Vladimir Makarić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite za resor socijalne i porodične dječje zaštite, istakao je da je u periodu pandemije sve zadesila ozbiljna kriza te su tražili mjere kako bi preventivno djelovali na osjetljivije porodice.

Foto: Velibor Tripić

"U skladu s tim, pokrenuli smo uslugu 'Plavi telefon' i naložili centrima za socijalni rad da pojačaju nadzor nad konfliktnim porodicama, porodicama sa djecom sa poteškoćama u razvoju i onima slabijeg materijalnog statusa. U okviru projekta odradili smo i sproveli programe podrške u smislu ojačavaje kapaciteta centara, odnosno stručnih radnika koji rade isključivo sa vulnerabilnim grupama korisnika, kao i obuku za potencijalne hraniteljske porodice, jer smo zaključili da je stanje u hraniteljskim porodicama bilo slabije nego ranije", rekao je Makarić.