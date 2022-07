Panonska jezera zabilježila 176.000 posjeta

TUZLA - Sezona na Panonskim jezerima u Tuzli je zvanično počela 1. juna i do sada je taj kompleks zabilježio 176.000 posjeta.

Zbog dobrog vremena, očekuje se još više kupača.

Sezona kupanja na Panonskim jezerima u Tuzli je na pola puta, a posjetitelja je sve više. Tako je samo u utorak evidentirano 8.346 posjeta.

"Zaista smo zadovoljni. Blizu smo one rekordne 2019. godine u ovo vrijeme. Do sada je Panoniku posjetilo 176.000 ljudi, donosno, realizovali smo toliko posjeta. Naša su očekivanja da do kraja osmog mjeseca i djelomično u septembru, ta posjeta bude oko 380.000.", rekao je Majid Porobić, direktor JKP " Panonnica" Tuzla.

Presudni faktor za veliki broj posjeta je svakako dobro i sunčano vrijeme, a usljed visokih temepratura, kupači sa svih strana traže osvježenje upravo na slanim jezerima.

"Dobre su prognoze i za naredne dane. Imali smo jedan period hladnijeg vremena što je poremetilo naše planove. Ali nemamo nekih većih problema. Naše službe potpuno profesionalno rade svoj posao", naglašava Porobić. Gosti na jezera dolaze iz cijele BiH, a posebno iz Hrvatske i Srbije.

"Očekujemo sad dolazak sad naših ljudi iz Evrope i cijelog svijeta koji će doći i pored svih ljepota BiH, posjetiti naš grad i Panonska jezera. Tuzla je lijep grad i bez Panonike, ali Panonika ga zaista uljepšava", zaključuje on.

Osim kupanja, gostima se nudi i niz drugih sadržaja, a ovih dana nastupila je i muzička grupa " Partibrejkerski", dok je za avgust planiran " Rock ko fol".