Papreno ljetovanje za četvoročlanu porodicu u Makarskoj

BANJALUKA, MAKARSKA - Četvoročlana porodica koja se odluči da ovog ljeta sedmodnevni odmor provede na hrvatskoj obali, odnosno na Makarskoj rivijeri, trebaće da izdvoji od 900 do 2.500 KM samo za smještaj, i to u apartmanima, dok smještaj sa doručkom u hotelima trenutno košta između 2.700 i 6.700 KM.

Ipak, na gore navedenu cijenu treba dodati i cijene hrane i pića, te će samo za ručak ili večeru sa pićem u restoranu biti potrebno izdvojiti minimalno 120 KM za četiri osobe, i to ako se odluče za tjesteninu, rižoto ili ćevape.

Za nešto drugo sa menija, recimo ribu ili meso, potrebno je izdvojiti znatno više novca, a kad uz to dodate i kolač ili sladoled, jedan obrok za četvoro košta oko 200 KM.

No, u samom jeku sezonu, odnosno u julu i avgustu, biće potrebno izdvojiti i više novca za smještaj, a da cijene ove godine idu u nebo, potvrđuju i dostupne informacije na stranicama za rezervaciju smještaja, na kojima se jasno vidi da je sedmodnevni smještaj za četiri osobe u sedmom i osmom mjesecu skuplji i za nekoliko stotina maraka, pa čak i za 1.000 do 2.000 KM u hotelima, u odnosu na šesti mjesec.

Ovo nisu svi troškovi, jer ipak nekim vidom prevoza treba doći do Makarske, koja je udaljena 246 kilometra od Banjaluke.

U skladu s tim, ako se odlučite da na put krenete svojim prevozom, a ako vozite automobil koji prosječno troši sedam litara na 100 kilometra, onda ćete po sadašnjim cijenama na benzinskim pumpama potrošiti oko 90 KM u oba pravca, samo za gorivo.

Poslije smještaja i prevoza, na red dolaze i cijene hrane, a sve zavisi od toga da li ćete kuvati u apartmanu ili ćete se hraniti u restoranima.

Svakako ćete jeftinije proći ako kuvate u vlastitoj režiji, ali teško da će neko odlučiti da kuva na odmoru, pa će tako jedan obrok u restoranu sa pićem za dvoje odraslih i dvoje djece koštati minimalno 60 evra, odnosno oko 120 KM.

Naravno, mnogi će se odlučiti da ispijaju kafu, piće ili koktele na obali mora, a u restoranima i kafićima na makarskoj obali šoljica kafe košta 1,8 evra, kapućino 2,5, a nes kafa 2,3 evra, dok sokovi poput kokakole, švepsa i fante koštaju 3,3 evra.

Sa druge strane, kugla sladoleda košta 2,5 evra, malo pivo od četiri do 5,5 evra, dok pivo 0,5 l košta od 4,5 do 6,3 evra. Osim toga, jedan decilitar vina u restoranu košta pet evra, dok cijene koktela idu od 10 do 12 evra.

Kako nam je potvrdila Banjalučanka koja trenutno boravi u Makarskoj, cijene hrane i pića su otprilike duplo više nego što je to slučaj kod nas. No, kako kaže, ipak je smještaj najskuplji, pa tako trenutno apartman za dvije osobe košta od 60 evra, odnosno od 120 KM pa naviše, dok je za noćenje u hotelu potrebno izdvojiti minimalno od 150 evra, tj. 300 KM.

Prema njenim riječima, ručak, odnosno večera za dvoje sa desertom i pićem košta oko 80 evra, odnosno nešto više od 150 KM.

Cijene hrane u restoranima u Makarskoj

Riba

Riblja plata za dvije osobe 45 evra (oko 90 KM),

Porcija lubina na žaru 19,50 evra (oko 38 KM)

File bijele ribe 21 evro (oko 41 KM)

Salata od hobotnice 14 evra (oko 27 KM)

Meso

Teleći medaljoni sa gljivama 21 evra (oko 40 KM)

Teleći odrezak 19 evra (oko 37 KM)

Pileći file 13 evra (oko 25 KM)

Ćevapčići ili pljeskavica 13 evra (oko 25 KM)

Svinjski kotlet 17 evra (oko 33 KM)

Tjestenina i rižoto od 11 do 15 evra (od 20 do 30 KM)

Parče torte/kolača pet evra (oko 10 KM)

Kugla sladoleda 2,5 evra (oko pet KM)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.