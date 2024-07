Park u Tesliću dobio prvo inkluzivno igralište

TESLIĆ - Rekonstrukcijom parka u Teslića, ova opština je sada bogatija za dječje igralište sa taktilnom stazom, ljuljačkama, vrtuljkom i drugim rekvizitima, a obnovljene su i pješačke staze te rasvjeta i amfiteatar.

Park je prilagođen i za djecu sa poteškoćama u razvoju, čime se osigurava inkluzivnost i pristupačnost za sve korisnike.

Inače, park je rekonstruisan kroz projekat "Za svu našu djecu", finansiran od strane opštine Teslić i Kraljevine Švedske, a realizovan uz podršku UNDP-a i UNICEF-a, te predstavlja značajan korak ka stvaranju inkluzivnog prostora za svu djecu.

Milan Miličević, načelnik opštine Teslić, je istakao da ovaj projekat uključuje svu djecu, kao i da su sprave za zabavu i igru prilagođene i djeci sa ograničenim fizičkim sposobnostima, a da bi se bezbjedno igrali.

"Uređen je i širi prostor u gradskom parku sa prilazima za lica sa invaliditetom, sa prilagođenim usponima ka amfiteataru za manifestacije koje se organizuju tokom 'Teslićkog kulturnog ljeta'", rekao je Miličević i dodao je da je ovaj projekat rezultat kontinuiteta rada te da je važno povezati ovaj projekat s rekonstrukcijom gradskog vrtića i novim objektom gradskog vrtića "Palčić".

"Ovdje su predstavnici različitih udruženja i srećan sam da smo postigli pravi efekat. Vidimo osmijehe na licima djece, a to je najvažnije. Planiramo da kroz moderni prostor novog objekta dječjeg vrtića 'Palčić' proširiti sadašnje prostorije Udruženja djece sa posebnim potrebama 'Dobro srce'. Novi, prošireni prostor udruženja će omogućiti formiranje Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama i taj projekat je naša vizija, koju ćemo ostvariti. To će nam dati više mogućnosti za rad stručnog tima sa ovom djecom, na zadovoljstvo i njih i njihovih roditelja. Hvala timu ljekara i stručnom osoblju, vaspitačima i svim onima koji su od osnivanja udruženja pa do danas zajedno radili na ovome", kazao je Miličević.

Aleksandar Šakanović, predstavnik Udruženja "Dobro srce", kaže da je Opštinska uprava, kroz dobru saradnju između Kraljevine Švedske, UNICEF -a i UNDP-a, završila rekonstrukciju gradskog parka.

"U sklopu te rekonstrukcije, mi iz udruženja 'Dobro srce' zaista možemo biti presrećni jer smo inicirali jedan projekat koji se danas završava, a to je dio parka koji se odnosi na inkluzivno dječje igralište", rekao je Šakanović.

Projekat, ukupne vrijednosti oko 190.000 KM, finansiran je od strane UNDP-a, UNICEF-a i Kraljevine Švedske, dok je 25 odsto ukupne vrijednosti obezbijedila opština Teslić.

Pored dječjeg igrališta, rekonstruisan je i kompletan prostor u gradskom parku sa prilazima za lica sa invaliditetom, uključujući prilagođene usponima i uređen amfiteatar za razne manifestacije.Otvaranje rekonstruisanog gradskog parka predstavlja samo jedan u nizu projekata usmjerenih ka poboljšanju kvaliteta života djece u Tesliću.

