Parovi na konsultacijama s češkim medicinskim timom

TREBINJE - Nijedan par s problemom steriliteta iz Trebinja u Gradskoj upravi nikada nije odbijen, niti će se to desiti, a saradnja s klinikama iz Banjaluke, Beograda i Češke Republike po ovom je pitanju na izuzetnom nivou.

Ovo je zaključeno nakon sastanka gradonačelnika Mirka Ćurića i njegovih saradnika s predstavnicima Udruženja parova s problemom steriliteta "Bebe" iz Trebinja i Klinike za vantjelesnu oplodnju "Pronatal Repro" iz Češke, s kojim trebinjski parovi s ovim problemima vrlo uspješno sarađuju od 2018. godine.

Ćurić je i ovom prilikom potvrdio da, kako kaže, sve što je do Gradske uprave - ovim će parovima biti učinjeno.

"Kada do nas stigne zahtjev iz Udruženja 'Bebe', nema razloga za bilo kakvu provjeru, jer smo svjesni da je to prethodno prošlo sve procedure, a mi treba samo da podržimo, ali ćemo, pored smještaja koji već obezbjeđujemo u Banjaluci i Beogradu, iznaći način da obezbijedimo smještaj za sve one parove koji budu išli i u Češku", kazao je Ćurić, napominjući da Trebinje s Beogradom ima ugovor o uzajamnom objezbjeđivanju smještaja u učeničkim domovima, pa parovi u srpskoj prijestonici imaju tamo smještaj, dok u Banjaluci imaju ugovor s jednim hotelom, na koji način bi mogao funkcionisati i dogovor s Češkom.

Zahvalivši ljekarskom timu i ove države, on je istakao da svakako nijedan par koji krene ka Češkoj neće ostati bez pomoći, a sredstva će se, kako dodaje, iznaći.

Šef Klinike, dr Eva Cinadrova je napomenula da se sve ljekarsko osoblje, pored profesionalnog odnosa, brzo emotivno spoji s pacijentima, te da joj je izuzetno drago kada cio tretman prođe očekivano i na svijet dođe jedan novi život.

"U većini slučajeva se dobar dio rješava na daljinu, odnosno pacijentkinje i ljekari su u Trebinju gdje se vode sve kontrole, a naši ljekari određuju terapiju, skraćujući boravak u Češkoj, gdje one dolaze na našu kliniku tek kada su te aspiracije i ostaju šest do sedam dana, iako najviše volimo kada su one s nama, ali shvatamo i vremenski i materijalni moment", kazala je Cinadrova.

Ističući da saradnja Klinike "Pronatal Repro" i Udruženja "Bebe" traje šest godina, koordinatorka Klinike Ljiljana Škorić je pojasnila da se maksimalno trude olakšati procedure koje prolaze ove porodice.

"Prije dolaska u samu kliniku mi već imamo razvijenu komunikaciju i sve dogovoreno, odnosno par je već pripremljen za konkretan postupak, pa se priprema i smještaj, a ja sam im kao koordinator pri ruci 24 časa dnevno", kaže Škorićeva, dodavši da ostaju u komunikaciji i poslije poroda.

Predsjednica Udruženja "Bebe" Snežana Misita dodaje da je tim iz "Pronatala" i tokom ove posjete obavio konsultacije s parovima s problemom steriliteta iz Trebinja i podsjetila da Gradska uprava finansira jedan besplatan postupak ovim parovima, bez obzira na starosnu granicu žene, ali im stoji i na raspolaganju u svakom pogledu, kako finansijski, tako i u ostalim zahtjevima po pitanju rješavanja ovog problema.

"Mi imamo tri besplatna postupka vantjelesne oplodnje na nivou republike, ali kada bračni par ne uspije u toj proceduri - četvrti je već s dosta većim problemom, da li hormonski ili neki drugi, i tu je veća vjerovatnoća da će se uspjeti u inostranstvu, jer kod nas još nema dovoljno metoda za koje je bračni par kandidat", kazala je Misita.

