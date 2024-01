Patrijarh Porfirije: Slavljenje Boga i ljubav prema čoveku idu ruku pod ruku

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva (SPC) sebi i svom narodu, kao i svakom zainteresovanom ljudskom biću na zemaljskom šaru, ovoga Božića šalje jednu istu i jedinstvenu, večno važeću i neprolaznu poruku, da je pretpostavka mira i dobre volje među ljudima živa i aktivna, lična i duboka vera u Boga, izjavio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Dodao je da slavljenje Boga i ljubav prema čoveku idu ruku pod ruku.

On je u intervjuu za "Politiku" istakao da SPC svoju službu jedinstva i prevazilaženja podjela, pozivanja na ljubav i razumjevanje obavlja i obavljaće bez obzira na sve optužbe, osude, nerazumevane i napade koje zbog toga trpi.

Govoreći o velikom pritisku kome su na Kosovu i Metohiji (KiM) izloženi srpski narod i SPC, patrijarh je rekao da ga prvo brine srpska nesloga, spremnost ljudi da sami za sebe ili kao članovi različitih organizacija, radi sopstvenog interesa zaborave na KiM, na narod koji tamo živi i na svjetinje koje se tamo nalaze.

"Brine me i to što određeni krugovi i samozvani odgovorni pojedinci, pokušavajući da to pravdaju patriotskom brigom i samo njima svojstvenim društvenim aktivizmom, radi očuvanja Kosova i Metohije, napadaju Crkvu, koja je ne samo istorijski nego i aktuelni i nepokolebljivi branič Kosova i Metohije. Njihove kritike bile bi dobrodošle kada bi ih motivisale istinska briga za Kosovo i Metohiju i odgovorna ljubav prema svojoj Crkvi", rekao je on.

Naveo je da ga brine i to što pojedini predstavnici zapadnih država, prenebregavaju apsolutno mirotvoračku ulogu Crkve, prije svega na KiM, ali i na čitavom području bivše Jugoslavije.

"Sve me to ozbiljno brine, ali me kuraže naš narod, naše sveštenstvo i monaštvo, njihova vera i njihova hrabrost. To su svi oni kojima je istinski stalo do Kosova i Metohije, kojima je zaista stalo do otadžbine Srbije, do pravoslavnog srpskog naroda, i koji se za to bore verom i molitvom, trpljenjem i hrabrošću", rekao je on.

Kada je riječ o različitim vidovima pokušaja da se preotmu srpske svetinje na KIM, ocijenio je da su "zakoni na tom dijelu naše zemlje, makar za naš narod, mrtvo slovo na papiru" i dodao da sve to obespokojava.

"Jer kad se na jednom prostoru, od strane većine relevantnih faktora koji trenutno upravljaju njime, samo prividno i nominalno poštuju pravne norme i sprovodi objektivna politika, a u stvari se forsira interes jedne etničke zajednice u odnosu na drugu, to čini opasan presedan i predstavlja uvod u razaranje osnovnih principa civilizovanog društva koje će se potom bez mnogo muke preliti i na druge krajeve sveta", istakao je patrijarh srpski Porfirije.

On je naglasio da bi svi Srbi trebalo da rade na svjedočenju istine o Kosovu i Metohiji, kako bi se doprlo do svakog, kako je rekao, makar trenutno zatvorenog uha i srca.

Odgovarajući na pitanje šta najviše generiše negativne komentare i napade na SPC, rekao je da politička suština većine napada, kako s lijeve, tako i s desne strane političkog spektra, počiva u činjenici da SPC odbija da uzme aktivno učešće u partijskoj borbi i da se opredjeli za jednu ili drugu stranu.

Odnose sa Makedonskom pravoslavnom crkvom (MPC) ocijenio je kao, "ne dobre, nego bratske".

Prema njegovim riječima autokefalnost MPC, tražena i dobijena na kanonski i predanjski način, u dijalogu bratske ljubavi, lišenom političkih pritisaka i skrivenih utilitarnih ciljeva, s bilo koje strane, nikada ne treba da plaši, nego da raduje svakog od nas.

Na pitanje da li je dobio odgovor državnih institucija u vezi sa podrškom grupi stručnjaka koji se bave srpskim jezikom da se ne dozvoli ozakonjenje rodnosenzitivnog jezika, rekao je da nikakav odgovor nije dobio.

"Pitanje rodnosenzitivnog jezika, kako je definisano u zakonu, jeste ekstremno nasilna i najradikalnija reforma srpskog jezika od Vuka do danas. Pravi jezički masakr, nazvan "dženderizacija srpskog jezika", rekao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.