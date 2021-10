Patrijarh Porfirije: Vjera bez djela je mrtva

Njegov svetost patrijarh srpski Porfirije ukazao je danas na značaj krstolike vjere koju čovjek treba da nosi u sebi, kao i da Gospod kritikuje formaliste jer treba imati živoga Boga u sebi.

Patrijarh je u besjedi u Sabornoj crkvi u Sarajevu okupljene vjernike podsjetio na one koji su formalisti, koji misle da je dovoljno pripadati izabranom narodu.

I mi mislimo, istakao je, da je dovoljno što smo kršteni, da je dovoljno što smo Srbi, da će nas Gspod uvesti u carstvo svoje, ali je neopohodno da budemo kršteni u ime Oca, Sina i Svetog Duha, da imamo živog Boga u sebi.

On je istakao da je vjera odgovor na pitanje "zašto imam utisak da me Bog ostavio, zašto imam utisak da me ljudi ne vole", kao preduslov svih drugih odgovora, naglasivši da je vjera povjerenje u ljubav Božiju, jer on najbolje zna koji su putevi spasenja.

"Sve ostalo počiva na vjeri i poverenju, da li smo ijedno znanje usvojili ako nismo imali vjere i povjerenja ", istakao je srpski patrijarh.

On je naglasio da ta vjera mora da bude krstolika.

"Nije dovoljno da imamo vjere i povjerenja u ljude, jer smo često bili gubitnici, a i sami povređivali drugog, ali ako život počiva na vjeri u Boga i Hrista onda će svaka naša aktivnost biti njome prožeta. U krstolikoj vjeri pronaći ćemo smisao", rekao je patrijarh.

Prema njegovim riječima, vjera nije samo puko intelektualno, racionalno uvjerenje da postoji neka velika moćna sila već povjerenje u Boga i prepuštanje sebe njegovoj volji i sudu.

"Takva vjera mora biti djelatna, vjera bez djela je mrtva, treba čitati Јevanđelje i učiniti ga svojim životom jer tako idemo putem sigurnosti", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je dodao da je sistem vrijednosti koji se crpi iz Јevanđelja često u suprotnosti sa sistemom vrijednosti ovog svijeta, koji treba preobražavati.

"Za nas ne postoji dilema da li se Crkva modernizuje, jer Crkva je uvijek savremena, često je pokretač razvoja, ali bez Hrista, vjere u njega, svaki dan smo sve stariji i bliži smrti, a sa Hristom je svaki dan novina, postajemo mlađi u Hristu", istakao je on.

Sve to je govorio u kontekstu današnjeg Svetog Јevanđelja, za koje je naveo da je bila slojevita priča u kojoj žena traži pomoć od Hrista. Podsjetio je na riječi Gospoda da nije došao njima koji nisu izabrani, a uputio ih je ženi koja je tražila iscjeljenje za kćerku.

Napomenuo je da su izabrani narodi smatrali da samo Mesija treba da dođe njima, da drugi narodi njima treba da budu pokoreni i zato sve one koji nisu pripadali izabranom narodu smatrali da su već po sebi neprijatelji, da treba izbjegavati svaku komunikaciju sa njima.

Patrijarh je istakao da je Gospod pristupila žena otvorene duše i tražila da iscijeli njenu kćerku, a on joj se obratio grubim riječima.

"Hristos ima svoju pedagogiju, a govoreći grube riječi hoće da ukaže kako izgleda spoljašni pristup Bogu i bilo kojoj vrijednosti, govori jezikom onih koji su smatrali da Bog samo pripada njima", objasnio je partijarh.

Prema njegovim riječima, Gospod riječima upućenim ženi kritikuje one koji su formalisti.

On je napomenuo da su se danas okupili u svetom hramu i povodom 30 godina erhijerejske službe mitropolita Hrizostoma, u gradu kojem su službovali mnogi mitropoliti.

Sveta arhijerejska liturgija jutros je počela u Sabornoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, koju služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Uz patrijarha su i mitropoliti dabrobosanski Hrizostom i crnogorsko-primorski Јoanikije, episkopi zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, budimljansko-nikšićki Metodije, bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije, kao i drugi arhijereji Srpske pravoslavne crkve i brojno sveštenstvo.