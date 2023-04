Patrijarh Porfirije u Mrkonjiću: Koliko god neko rušio crkvu ona se diže

MRKONJIĆ GRAD - NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije osveštao je danas obnovljeni Hram Rođenja Presvete Bogorodice u Mrkonjić Gradu, a u besjedi vjernicima poručio da je pravoslavna vjera oblikovala narod da ima svoj identitet.

"Crkva Hristova su vrata istine, koliko god neko rušio crkvu ona se diže. Zahvalan sam što sam s vama ovdje danas. Moja ljubav je trajna i uvijek ima mjesta za vas u mom skromnom srcu", istakao je patrijrah srpski. Njegova svetost je ukazao da je ispravno željeti i tražiti Gospoda, ali da je to ispravno raditi na duhovni način. "Blaženi su oni koji vjeruju, a nisu vidjeli. Gospod podsjeća da je svako od nas mnogo više od materijalnog, a to je duhovno, to je vjera našeg srca", rekao je patrijarh Porfirije. Srpski patrijarh je istakao da nikada nije bilo jednostavno vjerovati u Hrista, pa često i opasno, ali da vjera podrazumijeva rizik. "Suočavamo se sa nespremnoću da opraštamo drugima, gordošću i zavišću. Rizik je ići za Hristom. Vjera podrazumijeva oprost", naveo je patrijarh Porfirije. On je rekao da je vjera povjerenje, a od nas se traži da vjerujemo. "Mi kao mironosnice danas smo ovdje u ovom Hramu žedni istine i pravde i ljubavi Gospoda. Znamo da imamo bezbroj promašaja i da ne možemo ni da se kajemo. Zato što znamo da je tako, dolazimo s povjerenjem u njegovu ljubav. Zato se uzdamo u njegovu ljubav i milosrđe. To znaju i oni koji su zidali ovaj hram", rekao je patrijarh Porfirije. Patrijarh Porfirije je poklonio obnovljenom Hramu i sveštenstvu ikonu Svetog Save i Ordenom Svetog Save odlikovao najvećeg dobrotvora i kuma Hrama Zorana Tegeltiju za pokazan lični angažman i obnovu hramova u Bihaćko-petrovačkoj eparhiji. Orden je dodijeljen i opštini Mrkonjić Grad za nesebičnu pomoć pri obnovi hramova, koji je u ime opštine primio načelnik Dragan Vođević. Velikim dobrotvorima proglašeni su kabinet predsjednika Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, privrednici Mladen Milanović, Trivun Milanović, drugi privrednici, javna i privatna preduzeća i pojedinci. Liturgiji i osveštanju Hrama prisustvovali su brojni vjernici, predstavnici javnog i kulturnog života Mrkonjić Grada i Republike Srpske. Patrijarha srpskog Porfirija ispred Hrama dočekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je prisustvovao liturgiji. Hram Rođenja Presvete Bogorodice podignut je na mjestu drevne crkvice koja je izgorjela u požaru koji je 1883. godine zahvatio Varcar Vakuf, kako se nekada zvao ovaj grad. Hram je bio uništen i u Drugom svjetskom ratu, a obnavljan je do 1960. godine. U posljednjm ratu, neprijateljske jedinice hrvatske vojske su 1995. godine granatirale i zapalile hram, kao i veći dio Mrkonjić Grada, a obnova svetinje započeta je 2013. godine. Obnovu su podržali parohijani, lokalna zajednica, republičke institucije i privrednici, navodi Srna.