Patrijarh srpski Porfirije: Srbi u Sarajevu žive najmanje od 14. vijeka

SARAJEVO - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je u besjedi u Sabornoj crkvi u Sarajevu da pravoslavni Srbi u ovom gradu žive najmanje od 14. vijeka i mole se Bogu o čemu svjedoči i ovaj stari hram, te da različitosti nisu tu da bi razdvajale već okretale ljude jedne prema drugima.

"Na samo nekoliko stotina metara nalaze se bogomolje naroda drugih vera, koje sve potiču iz istog korena - stvaralačke ljubavi svoje", rekao je srpski patrijarh.

Prepoznavajući svoj identitet i različitost, on je naveo da to nije dato da bi razdvajalo već bilo odskočna daska koja baca jedne prema drugima u zagrljaj.

"Ne treba da dozvolimo da spolja neko nasilno pokazuje i ukazuje. Kao oni koji vjerujemo u Boga treba da budemo otvoreni jedni prema drugima, da razgovaramo jedni sa drugima, da razmjenjujemo iskustvo i ljubav što je mnogo više od jednog spoljašnjeg često političkog i politikantskog dijaloga", istakao je partijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, treba ostaviti visoko i visokoparne riječi i svjetske politike i teorije i spustiti se na najnižu moguću tačku vjere u Boga.

"Nema te vjere u Boga koja je utkana u temelje ovoga grada, a da ne upućuje da je svaki čovek Bogom stvoren, da niko ne postoji bez onog drugog i da ne postoji onaj koji može reći da mu drugi nije potreban. Dolazićemo ovdje u duhu Jevanđelja i mira i da se utvrđujemo u vjeri. Mir treba da bude alfa i omega naših htijenja i napora", naglasio je srpski patrijarh.

On je dodao da je malo reći da mu je srce ispunjeno istinskom radošću što je po blagoslovu i pozivu mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma stigao u Sabornu crkvu, predivni grad Sarajevo i ovu zemlju.

"Sarajevo je grad, iako optočen planinama, ipak otvoren sa sve četiri strane sveta. Ovo je jedinstven grad po bogatstvu i lepoti onih koji su ga stvarali sa svim svojim različitostima", rekao je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost je naglasio da je malo ovakvih gradova u svijetu, a da ih u Evropi gotovo i nema.

"Mnogo puta je bilo da nismo prepoznavali jedni druge, kao ni sebe kao jednoga, a često nismo znali ko smo i šta smo, jer smo zaboravljali apostola Pavla koji je govorio ko smo i šta smo. Mnogo puta padali smo pojedinačno i kolektivno, ali isto tako istorija nas uči da smo posle svakog promašaja i pada nalazili načina prepoznamo jedni druge", rekao je patrijarh.

Zato, smatra, ne treba da čudi što smo jedni sa drugima prožeti, te ukazao da je to sve promisao Božija.

"On je došao da kaže da distanca i jaz nije ono zbog čega postojimo. To sve nije nešto što nas čeka. Zato smo stvoreni od jedne prirode i data su nam vremena i granice. Nismo mi koji odlučujemo o tome koji je to vremenski okvir koji nam je dat da bi upoznali Boga živoga i sebe", zaključio je srpski patrijarh.

U Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu večeras je služena doksologija u čast Njegove svetosti koji je stigao u posjetu Mitrpoliji daborbosanskoj. Uz srpskog patrijarha služili su mitropolit Hrizostom i brojno sveštenstvo.

Srpski patrijarh će sutra u 9.30 časova služiti Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu, uz sasluženje mitropolita, episkopa i sveštenstva.

Patrijarh Porfirije sutra će posjetiti i Istočno Sarajevo gdje će ga dočekati gradonačelnik Ljubiša Ćosić i načelnici svih šest gradskih opština.

Sastanak će početi u 15.00 časova, nakon čega su predviđene izjave za medije, saopšteno je iz Gradske uprave Istočno Sarajevo.

Nakon susreta u Gradskoj upravi, predviđena je šetnja do Trga Republike Srbije, gdje će se patrijarh Porfirije i mitropolit Hrizostom obratiti građanima Istočnog Sarajeva.