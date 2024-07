"Pecka Outdoor Festival" privukao više od 1.000 posjetilaca

MRKONJIĆ GRAD - Prethodnog vikenda održan je peti, jubilarni "Pecka Outdoor Festival" (POF) u selu Pecka, kod Mrkonjić Grada, u prisustvu više od 1.000 posjetilaca kojima je ovaj festival ponudio dvodnevno uživanje u aktivnostima na otvorenom, te brojne prateće edukativne, kreativne i zabavne sadržaje, po kojima je ovaj festival prepoznatljiv.

Naime, POF je promotivni festival koji skreće pažnju ne samo na Pecku, nego i na sela u okruženju, a koja su pravi biser prirode.

Boro Marić, direktor festival, istakao je da se u ovoj godini, osim pet godina festivala, zaokružuje i jubilej od deset godina života i rada udruženja "Green Ways" u selu Pecka.

"Prije deset godina odlučili smo da se bavimo ruralnim razvojem, kroz turizam baš u selu Pecka, koje je već imalo penjalište Pecka i izvore Sane i puno potencijala za biciklističke staze tako da smo izabrali Pecku i ona nam je na tome zahvalna, zato što je sve, otkako smo došli ovdje, išlo u našu korist i u korist ovog kraja. Pecka ima tu neku čaroliju da je ovdje svima dobro, a mi se trudimo da to samo ne remetimo te da ljudi uživaju u njenim blagodatima i čini se da smo u tome uspjeli", rekao je Marić.

Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić Grad, naglasio je važnost onoga što je učinjeno na oživljavanju sela Pecka i okoline, jer su ljudi počeli da posjećuju selo, a mnogi mještani da se vraćaju i obnavljaju domaćinstva.

Duško Pijetlović, legendarni srpski vaterpolista, čiji su preci porijeklom iz Pecke i koji vrlo rado posjećuje selo, otvorio je festival zahvalivši osnivačima Visitor centra Pecka na svemu što su uradili za selo.

"Boro Marić je tu već deset godina. Ono što je on uradio za ovo selo, nikad niko nije uradio, način na koji je sve ovo sredio i oživio priču u vezi sa selom. Ja sam mu do neba zahvalan, jer meni je ovo djedovina i ovo je zapravo moja prava kuća. Jesam ja iz Beograda i Novog Sada. Živio sam svuda po svijetu, ali sam se uvijek vraćao i oduvijek mi je ovdje bilo najljepše. I kada vidim koliko jedan ovako kvalitetan čovjek i svi ljudi oko njega u organizaciji rade na promociji Pecke, ovaj festival je samo kruna svega onoga što on već desetak godina radi", kazao je Pijetlović.

Brojni posjetioci su i ove godine imali priliku da se isprobaju u brdskom biciklizmu, sportskom penjanju, pješačenju, kanjoningu Koranom, istraživanju staništa bilja i gljiva, dok su najmlađi uživali u brojnim sportsko-kreativnim sadržajima.

Tihomir Dakić, koordinator za biciklizam, trudi se da turistima i posjetiocima pokaže sve čari koje ovaj kraj nudi. Kaže da ljubitelji dvotočkaša ovdje i te kako imaju šta da vide i dožive.

"Kolega Ivan Bojanić i ja zaduženi smo da svim posjetiocima koji su zainteresovani za vožnju biciklom približimo malo i brdsku vožnju, ali i prirodno okruženje u kojem se nalaze. Ono što je specifično za Visitor centar Pecka jeste da se nalazi u udolini da je okružen brdima i planinama, tako da ovdje postoji preko 400 km gdje ljudi mogu svakodnevno da voze neku od dionica. Moram priznati da je ovo sve jedna sjajna priča, nastala od ideje da se zaštiti životna sredina, pa do toga da se pokaže da se na jedan odgovoran način prema prirodi može puno napraviti i sa sociološkog aspekta i u turističkom pogledu", kazao je Dakić.

Posebnu čar Pecki dao je sajam domaćih proizvoda, tzv. šareni market, koji je i ove godine obilovao brojnim domaćim proizvodima i suvenirima mještana iz Pecke i okoline.

