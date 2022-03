Penzije minorne u odnosu na poskupljenja: Da mi nije sina, bila bih nula

TUZLA - Stranka penzionera u Tuzli je juče ponovo organizovala proteste te zatražila povećanje penzija i ukidanje "bijelog hljeba", paušala i povlastica koje imaju političari.

Penzioneri su kazali da jedva preživljavaju, da su im penzije nedovoljne za normalan život te da se vlast ne brine o njima.

Kako penzioneri pričaju, njihove penzije su minorne u odnosu na poskupljenje osnovnih životnih namirnica. Uglavnom, kada ih dobiju plate režije, kupe lijekove, a za hranu jedva šta ostane.

"Da mi nije djeteta sa mnom, ne bih ništa kupila. Imam samo za lijekove i dažbine", priča jedna penzionerka. Druga se slaže s njom i kaže da i njoj, također, sin pomaže.

"Da mi nije sina, bila bih nula. Plati režije, plati sve, nemaš ništa. Strašno, žalosno da ne može biti žalosnije", kaže.

Posebno je kritično onima čiji su lijekovi skupi, kaže nam jedan penzioner.

"Obavezno 100 KM dajem za lijekove, skoro sam srce operisao. Katastrofa", naglašava ovaj penzioner.

I dok se penzioneri masovno žale na to što su godinama radili, doprinosi im se odbijali da bi imali dostojanstvene staračke dane, a ne bili na prosjačkom štapu, političari nemaju s tim problema. Povećali su sebi penzije i dijele bogate otpremnine, kaže Vehid Jahić iz Stranke penzionera.

"Dođe Bakir Izetbegović i kaže da će dati svoju otpremninu u humanitarne svrhe. Nije suština gdje će on potrošiti, već je suština u činjenici da on to dobija na osnovu beneficija koju vlast ima. Znači, on i ostali neopravdano dobijaju te otpremnine. Oni su dosad više od pola milijarde KM platili za otpremnine, a penzioneri s prosječnim penzijama pali ispod 40% od prosječne plate. Mi to nećemo trpjeti", poručuje Jahić. I dok se penzioneri bore da prežive, nažalost, mnogi od njih i ne prežive. Po Jahićevim podacima, prošle godine je u TK umrlo oko 5.000 penzionera.

"To je više od jedan odsto stanovništva, a ljudi umiru zbog skupih lijekova, nedostatka para, loših zdravstvenih usluga. Na kraju krajeva, ljudi umiru zbog nebrige vlasti češće nego što bi umirali", ističe Jahić te naglašava da penzioneri neće odustati od svojih zahtjeva i nastavit će protestovati svakog 15. u mjesecu.