Penzioneri FBiH idu u nove proteste, policija važe

SARAJEVO - Penzioneri u FBiH izaći će na nove, masovnije proteste ukoliko im federalna vlada ne poveća penzije, dok policija još važe da li će to uraditi ili ne.

Mehmedalija Rapa, predsjednik Udruženja penzionera FBiH, ističe da penzioneri imaju svoje zahtjeve koji su izneseni tokom nedavnih protesta, koje je Vlada FBiH prihvatila i dala obećanje.

"Ukoliko do kraja ove godine ne bude donesen zakon kako bi se on implementirao odmah na početku naredne godine, onda od Vlade tražimo da nam odmah u januaru poveća penzije za 10 posto, jer to mogu sami, bez parlamenta. Ukoliko ništa od toga ne bude, ni zakona, ni povećanja penzija, kojeg nije bilo četiri godine, mi izlazimo na masovne proteste", kategoričan je Rapa, koji ističe da su u udruženju razočarani i iznenađeni odlukom SBB-a

"To nas čudi. Ne razumijemo šta se desilo. Svi su nam obećali da će prijedlog proći, pa i resorni ministar, koji je iz SBB-a", kaže Rapa.

Sa druge strane, Dragan Škulj, predsjednik sindikata policijskih službenika iz sedam kantona FBiH, koji su u utorak protestovali ispred zgrade Parlamenta u Sarajevu, a koji traže da se promijeni odredba u novom zakonu koja predviđa umanjene policijske penzije za 30 posto, ističe da će sa Vladom postići dogovor.

"Očekujemo za dan-dva nove pregovore s Vladom. Mislim da će tada naš problem biti riješen", kaže on.

Podsjećamo, Parlament FBiH nije u utorak usvojio zakon o Penzionom fondu po hitnom postupku, jer ga nisu podržali poslanici SBB-a, koji su partneri u vlasti sa SDA i HDZ-om. Zbog njegovog pada ogorčeni su penzioneri, koji su očekivali povećanje penzije početkom 2018, a policajci da im se ona ne smanjuje prilikom odlaska u penziju i to čak i do 400 KM.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH, ističe da je ovo najvažniji reformski zakon te da jednostavno nema vremena da on ide u redovnu proceduru.

"Ne znam zbog čega ga SBB nije podržao, posebno što je to resor u kojem je njihov ministar. Odgodili smo i sjednicu, sazvaćemo kolegij pa ćemo vidjeti šta dalje", kaže Osmanović te ističe da je Fadil Novalić, premijer FBiH, rekao da će za 15 dana ponovo uputiti isti prijedlog.

Oglasili su se juče i predstavnici SBB-a, koji ističu da je Bakir Izetbegović isključivi krivac za neusvajanje zakona. Nasir Beganović, šef Kluba poslanika ove stranke u Predstavničkom domu, kazao je da je Izetbegović uspio da razbije vladajuću koaliciju i SBB gurne u opoziciju.

"Zakon o PIO nije bio na Ekonomsko-socijalnom vijeću SBB-a i sve je rađeno u Novalićevom kabinetu", rekao je Beganović. Istakao je da je Novalićev zakon protiv penzionera i da SBB traži da Vlada ponudi opciju povećanja svih penzija, smanji enormnu potrošnju birokratije i u budžetu nađe novac koji je za to neophodan. Dodao je da SBB traži da Vlada FBiH iznađe dodatna sredstva za potrebe boljih uslova penzionisanja pripadnika policije, koja u biti nisu velika.