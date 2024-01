Penzioneri i dječaci ukrstili poteze, stariji smireniji, mlađi borbeniji

DOBOJ - Šest-sedam decenija razlike u godinama nisu bile prepreka da zaljubljenici u šah, penzioneri i golobradi dječaci, razmijene poteze na tabli sa 64 polja i nadmeću se na turniru koji su u petak organizovali Šahovski klub "En passant" i ovdašnje Udruženje penzionera.

"Imao sam priliku da igram dosta sa penzionerima i bio sam već na turnirima gdje sam igrao protiv penzionera. Ponekad pobijedim, ponekad izgubim. Kada sam gubio, penzioneri su imali više strpljenja i bili su više smireni, bolje su gledali na poziciju nego ja. A kada sam pobjeđivao, bolje sam napadao, bio sam agresivniji", otkrio je petnaestogodišnji Simo Zelenković, član ŠK "En passant".

Njegov vršnjak David Božičković igrao je, kaže, protiv starijih od sebe, ali nije protiv penzionera, te je na naše pitanje kakav je međusobni skor, iskreno odgovorio:

"Više izgubim, ali nekada i dobijem. Manjak iskustva, vjerovatno... Ni ja sam ne znam šta je mene privuklo šahu, samo sam odjednom na času informatike u školi na kompjuteru igrao, a prije toga niko me od roditelja ili baba i djedova nije uveo u šah, nego sam eto sam otkrio", priča Božičković.

Igrao sam sa dječacima i gubio sam, priznao je Nikica Miličić, iskusni šahista i član Udruženja penzionera Doboj.

"Nije nikakva sramota, djeca napreduju, mlađi mozak bolje radi, bolje pamte, nema šta. Momci poznaju te varijante, poznaju otvaranja, sve to uče i uhvatio me na caku, ne mogu sada ispričati tok partije, ali uzeo mi je damu i eto to je to", opisao je Miličić kako je izgubio jednu partiju.

Njegov kolega Trivun Damjanović pohvalio je članove ŠK "En passant", koji su, kaže, veoma dobri šahisti, a na naše pitanje da li od mlađih krade poteze, otkriva:

"Toga je među šahistima uvijek bilo i biće, ja od tebe ukradem neki potez, a neko od mene, pa nešto naučimo iz knjiga, nešto i sami, i to tako ide", naveo je Damjanović.

Šah je jedini sport gdje smo svi ravnopravni u nadmetanju, ističe Dragan Kopanja, predsjednik ŠK "En passant".

"Gdje može da igra i onaj od osam godina sa onim od 88 godina... Malo je, da ne kažem, gurnut ustranu šah, ali mislim da je šah pozitivan i da vi nemate uvid, da ne kažem nemate pojma koliko mi u našem klubu osjetimo to drugarstvo, koliko oni jedni drugima pomažu, nema zavisti, nema ljubomore. Ako neko zaostaje u potezima i shvatanju šaha, stvarno se uključe svi da mu pomognu", rekao je Kopanja.

"Cilj ovog turnira nisu samo nagrade, nisu mjesta, cilj je da se prije svega družimo i da na ovaj način promovišemo šah kao sport koji je evo vidim u Doboju u jednoj uzlaznoj putanji, ali još nije na onom nivou koliko se ja sjećam, kakav je bio nekada šah i klub koji je Doboj imao nekada prije rata", izjavio je Rajko Gligorić, predsjednik dobojskog Udruženja penzionera.

