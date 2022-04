Penzioneri traže veće penzije: "Jedva preživljavamo, dok političari uživaju"

TUZLA - Oko 100 penzionera u Tuzli u danas je mirnim protestom tražilo povećanje penzija te ukidanje tzv. bijelog hljeba i paušala profesionalnim poslanicima.

Kako kažu, jedva preživljavaju dok političari imaju enormna primanja, viša čak i od primanja u EU.

Penzioneri jedva sastavljaju kraj s krajem i teško rastegnu mjesec sa primanjima koja imaju. Penzije idu na režije, lijekove i malo hrane.

Božo Banović, jedan od penzionera, tvrdi da ima penziju od 173 KM te još jednu malo veću koju prima iz Srbije, jer je dio radnog staža ostvario tamo. Po njegovom mišljenju, došlo je vrijeme da se hrana uzima na grame.

"Ne može drugačije, nemamo novaca. Prije dva dana ulje je bilo 5,85 KM. To je poskupjelo za dva mjeseca, duplo poskupjelo, a penzije znamo kakve su", ističe ovaj penzioner.

Život penzionera je robovski, jer robovlasnički sistem nije prestao, već su se samo metode tlačenja ljudi promijenile pa je sloboda prividna, tvrde iz Stranke penzionera.

"Penzioneri su marginalna grupa koja je napuštena od svih. Ali, nažalost, oni glasaju za one koji ih tlače. Mi imamo vlast koja radi po principima kolumbijske mafije. Mi u Parlamentima imamo 14 poslanika koji su pravosnažno osuđivani. Od toga je pola njih povratnika u činjenju krivičnih djela", smatra Vehid Jahić iz Stranke penzionera GO Tuzla. On ističe da su glavne teme penzionerskih priča poskupljenja, visine penzija i nezadovoljstvo.

"Ja bih volio da se svi nezadovoljni ljudi pridruže penzionerima. Nažalost, od čitave BiH, samo u Tuzli se penzioneri bune. I ovdje ih nema puno, jer na njih utiču vlast, vjerske zajednice i nevladine organizacije. Svi pokušavaju stišati bunt, a mi samo tražimo pravdu i slobodu", ističe Jahić i dodaje da bi prosječna penzija u BiH, prema evropskim standardima, trebalo da iznosi 570 KM, a najmanja 500 KM.