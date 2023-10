Penzionerima nude besplatne preglede, pa im dođu kući i naplaćuju

DOBOJ - Na meti prevaranata često se nađu penzioneri, koji su jedna od najranjivijih kategorija.

Zbog sumnje na moguću prevaru, redakciji "Nezavisnih novina" javila se čitateljka iz Doboja ko-ja sumnja da su ona i njena svekrva vrata svog doma otvorile prevarantu.

Kako je rekla za "Nezavisne", radi se o prijatnom čovjeku šezdesetih godina, koji je jako elokventan i koji se predstavio kao fizioterapeut iz Srbije.

"Kako moja svekrva priča, prvo je dobila poziv sa broja čiji je pozivni 033, gdje joj je prijatan ženski glas rekao da zove iz Sarajeva. Rekli su joj da će u naredna tri dana, na tri punkta u gradu Doboju, izvoditi besplatne preglede za penzionere koji uključuju 30 i nešto parametara, ali lokacije datih punktova nisu naveli. Zatim kaže da imaju i mobilni tim koji dolazi na kućnu adresu, za penzionere koji ne mogu doći na punkt, a i hladno je, pa na taj način žele da pruže svoje usluge što većem broju penzionera. Zatim su ugovorili vrijeme kućne posjete za idući dan u 15 časova. I zaista, u dogovoreno vrijeme idućeg dana ispred kuće se parkirao automobil bez ikakve reklame na sebi, žuto-zelene, neodređene boje", priča naša čitateljka iz Doboja.

Identitet

Kako kaže, predstavio se kao Ljubiša, fizioterapeut iz Zrenjanina, bez navođenja za koga radi, dok ga nije direktno pitala, nakon čega je rekao da se firma zove "Royal Line" sa sjedištem u Srbiji, a imaju i podružnicu u Bijeljini.

"Rekao je da su oni firma koja povezuje banje u Srbiji, a da se sada šire i na BiH, te da će i banje u Laktašima i Tesliću uskoro ući u program. On radi na terenu, tako što uz pomoć uređaja napravi pregled osobe i taj pregled se plaća 40 KM. To je, navodno, kvantni pregled koji očita preko 280 parametara za mozak, srce, kosti itd. Nema štampač da nam odštampa rezultate, već mi sebi da zapišemo ili slikamo. Sve je ovo jako sumnjivo, posebno jer sam ga pitala da nam ostavi vizitku, pisane letke, ili bar sajt gdje možemo vidjeti spisak parametara, ali on ništa od navedenog nije imao", objašnjava ona.

Putem telefona svekrvi su naveli da je pregled besplatan, dok je dotični fizioterapeut rekao da firma naplati pregled, a sama terapija je na licu mjesta, i poslije plaćenog pregleda besplatna.

"Rekao je da radi na uređaju za fizikalnu terapiju koji se koristi u banjama u Srbiji. Navodno pregled košta mnogo para u Beogradu i oni su iznajmili uređaj za kvantni pregled od nekog uglednog doktora u Beogradu, rekao je i ime, ali sam, nažalost, zaboravila. Kazao je da taj uređaj mogu kupiti i fizička lica, što mi je odmah bilo sumnjivo, jer to su uređaji kojima mora rukovati neko stručan. Još veća sumnja mi se javila kada je taj gospodin rekao da rade isključivo sa penzionerima. Zamolila sam svekrvu da odluka o pregledu i mogućoj kupovini tog uređaja 'prenoći'. Samu cijenu uređaja nije rekao, jer smo mu kazale da ćemo im javiti idući dan da li smo zainteresovane. Kada sam na internetu ukucala 'Royal line' Bijeljina, ponuđena su neka tri oglasa za firmu 'Royal Line BH', da zapošljavaju nekog, ali prije par godina. Jedva sam našla i neki Facebook profil, ali neodržavan, na kome stoji da se, između ostalog, bave i prodajom masažera", kazala je čitateljka iz Doboja, koja nam je dala broj sa koga je svekrva dobila pozive, a zvali su je i idući dan, ali se ona više nije javljala.

Pozivi

Redakcija "Nezavisnih" zvala je dotični broj nekoliko puta, ali se niko nije javljao, a broj nije evidentiran ni u BH Telekomu, pa smo kontaktirali firmu "Royal Line" u Srbiji, ali i firmu u Bijeljini koja ima sličan naziv.

Borko Blagojević, osnivač firme "Royal Pet Co" iz Bijeljine kazao je za "Nezavisne novine" da ima veliki problem jer na sajtu CompanyWall zaista postoji registrovana firma "Royal Line BH", dok je kao vlasnik firme navedeno ime Borko Blago-jević.

"Stalno miješaju ove dvije firme, jer vlasnik ima isto ime i prezime kao ja, a i naziv firme je sličan, tako da niste prvi koji me zovete. Ja se ne bavim nikakvom prodajom masažera, nikakve preglede ne nudimo, mi radimo 'pet' proizvode, hranu i opremu za pse i mačke. Stalno me zovu, i na kućni broj, a čak su me zvali i iz MUP-a, jer izgleda da se radi o nekim prevarama, nemam pojma šta je bilo, ali su varali ljude", kazao je Blagojević, vlasnik firme "Royal Pet Co".

Firme

Sa sličnim situacijama suočava se i Borko Blagojević iz Srbije, vlasnik firme "Royal Line Direct" i "Royal Line BH", koje posluju i u Srbiji i u BiH, a kako kaže, bave se trgovinom i direktnom prodajom, i imaju radnje po tržnim centrima širom Srbije, kao i u "Delta planetu" u Banjaluci.

"Ne bavimo se prodajom kvantnih uređaja ili takvih masažera. Mi imamo jedan deo koji prodaje masažere, ali nemamo medicinske radnike, niti radimo na način da se obavljaju pregledi po kućama. Ponavljam, imam deo direktne prodaje, ali ne iz Sarajeva, ne idemo po kućama, nismo fizioterapeutska firma, niti se neko od naših komercijalista tako predstavlja", kazao je Blagojević i zaključio da se neko lažno predstavlja i koristi ime njihove firme.

"To se, nažalost, dešava godinama i to niko nikada nije uspeo da reši i nije izgleda rešivo. Mi smo svesni tog problema i radimo i poklanjamo tome pažnju, jer je to, nažalost, postala normalna stvar. Nijedne novine, niti vesti ili emisija ne mogu ovaj problem da reše, jer je takav zakon i sistem koji dozvoljava da to funkcioniše. Postoji neka firma, ne mogu tačno naziva da se setim, 'bio prospekt' ili nešto sa 'bio', koja najveći problem pravi u BiH, svašta rade. Njih ne mogu da nađu ni tržišni, ni poreski inspektori, ne samo da bi nama pomogli, već i ljudima koji se žale", kazao je Blagojević i dodao da se njihovi proizvodi mogu vidjeti na sajtu.

Iz ZTC "Banja Vrućica" za "Nezavisne novine" su potvrdili da nisu upoznati, niti sarađuju sa bilo kakvom firmom iz Srbije koja nudi fizioterapeutske preglede po porodičnim domovima građana u Srpskoj.

Iz Policijske uprave Doboj kazali su da nisu imali evidentiranih prijava građana da su bili žrtve sličnih prevara.

