Petarde šalju u bolnicu i zatvor

BANJALUKA - Iako zakonodavstvom u RS nije direktno tretirana upotreba pirotehnike, nestručno bacanje petardi može odvesti i u zatvor u slučajevima kada to, recimo, naruši tuđe zdravlje ili ošteti imovinu.

Primjera radi, u Krivičnom zakoniku RS je navedeno da će onaj ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom tuđu stvar biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Iz MUP-a saznajemo da je prošle godine tokom praznika zbog upotrebe pirotehnike u RS troje povrijeđeno, od čega dvoje djece, dok iz Ombudsmana za djecu navode da je upotreba pirotehničkih sredstava, posebno petardi, uobičajen dio novogodišnje proslave, te da se često događaju nesreće, a najčešće stradaju upravo najmlađi, odnosno djeca.

"Pirotehnička sredstva nisu bezazlena razonoda, niti sredstva za zabavu, već opasna sredstva koja mogu izazvati teške tjelesne povrede onoga ko ih koristi ili nekoga iz okoline", kaže Dragica Radović, ombudsman za djecu RS. Prema njenim riječima, svake godine sve veći broj djece strada od upotrebe pirotehničkih sredstava, a obaveza odraslih je da reaguju preventivno i da edukuju najmlađe o opasnostima koje im prijete.

MUP RS je počeo akciju "Petarde nisu igračke", koja će trajati do 15. januara iduće godine, a čiji je cilj da građani predstojeće praznike obilježe u bezbjednom okruženju, na miran i dostojanstven način.

"Vlasnici prodavnica koji imaju zakonsko ovlašćenje da prodaju pirotehnička sredstva biće upozoreni da se ta trgovina može odvijati samo u skladu sa važećim zakonskim propisima", navode iz MUP-a RS.

Vesna Pačariz, portparol PU Prijedor, kaže da će njihovi pripadnici, zajedno sa nadležnim inspekcijskim organima, imati pojačane aktivnosti na sprečavanju neovlaštene prodaje pirotehničkih sredstava. I Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona je dodatno intenzivirala policijske aktivnosti koje se preduzimaju shodno vjerskim i novogodišnjim praznicima.

"Ko na javnom mjestu posjeduje, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa - biće kažnjen od 100 do 1.000 KM. Ko na javnom mjestu ili iz stana puca iz oružja, pali rakete, petarde ili sličan eksplozivni ili zapaljivi materijal bez odobrenja nadležnog organa, biće kažnjen novčanom kaznom od 150 do 1.500 KM", naveli su iz MUP-a TK.

Inače, Srbija je nedavno drastično pooštrila kaznenu politiku koja se odnosi na upotrebu pirotehnike. Ko upotrebom petardi narušava javni red i mir i ugrožava bezbjednost građana biće kažnjen novčano ili radom u javnom interesu od 40 do 120 sati. Ako to uradi u grupi od tri osobe ili više, zaprijećena je kazna zatvora od 30 do 60 dana.