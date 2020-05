Peter Brennan: Ako je ikada bilo pravo vrijeme za rebrendiranje, to je sada

Peter Brennan je nagrađivani grafički dizajner sa bogatom karijerom i zavidnim obrazovanjem, koji će na ovogodišnjoj Play Media Day 05 online konferenciji, svoje iskustvo i znanje nesebično podijeliti sa publikom.

Osnivač je i kreativni direktor agencije „Electric And Analog“, iza sebe ima 20 godina rada u kreativnoj industriji na 3 kontinenta, a može se pohvaliti činjenicom, da je sarađivao sa klijentima sa svih strana svijeta.

Posao kojim se bavi, donio mu je mnoštvo nevjerovatnih situacija - a one najnajzanimljivije će podijeliti na online konferenciji 5. juna.

Kako je izgledao Vaš put do stručnjaka za grafički dizajn?

Brennan: Odrastao sam u Engleskoj, a moj otac je bio alkoholičar, koji je bio nasilan prema mojoj majci. Moj bijeg od stvarnosti je bilo skupljanje bojica i crtanje. Preselio sam se u Južnoafričku Republiku kada sam imao 9 godina, gdje sam se isticao na časovima slikarstva, nakon čega sam studirao grafički dizajn i desktop publishing. Volio sam što mogu prenositi svoje ideje sa olovke i papira na ekran računara, te istražavati mogućnosti kreativnog stvaralaštva. Naredne godine sam upisao marketing i poslovni menadžment, a zatim dobio svoj prvi posao u uspješnoj marketinškoj agenciji, koja se zvala „International Concept Organisation“. Tu sam upoznao mnogo kreativnih ljudi, kojima sam se divio i koje sam poštovao. Moj prvi posao u agenciji, bio je pripremanje čaja starijim radnim kolegama. Ubrzo je došlo unapređenje, te sam dobio zadatak, da vodim posao oko grafičke pripreme majica za jednog od tada naših najvećih klijentata, modnu marku „MR Price“. Sjećam se da su mi znali dati CD sa više od 1000 neobrađenih fotografija na njemu. Moj zadatak je bio da se oslobodim pozadine i pružim transparentan png format, koji bi radne kolege kasnije koristile u dizajniranju kataloga. To sam obožavao. Na kraju sam prešao na osmišljavanje manjih poslova poput letaka i brošura, te se nikako nisam mogao zasititi tog posla u kompaniji. U agenciji je vladala fantastična energija i iskren osjećaj prijateljstva. To je bio prvi put, da sam sam bio dio odgovarajućeg tima u kompaniji, a svi smo vremenom postali i pravi prijatelji. Iako se danas svi nalazimo na različitim stranama svijeta, i dalje smo u kontaktu i često razmišljam o tim danima, kao o vremenu kada sam shvatio da želim napraviti karijeru u kreativnoj industriji.

Možete li nam reći nešto više o kompaniji "Electric And Analog"?

Brennan: “Electric And Analog“ je nezavisni brend, studio za dizajn i content. Transformišemo brendove, kako bi im poboljšali prodaju, kao i ljude i kompaniju učinili produktivnijim. Radimo sa inovativnim startup-ima, individualcima i međunarodno priznatim brendovima na rješavanju problema, koristeći kreativno razmišljanje i kreativna rješenja. Cilj nam je brendove učiniti što profitabilnijim, relevantnijim i spremnim na sve što budućnost donosi. Napravili smo 6-sedmični program, koji smo nazvali „električni brend“, a koji sadrži 6 koraka. Električni brend je brend, koji se sa svojom publikom povezuje na emocionalnom nivou, pokreće prodaju, te kompaniju i ljude, koji rade u njoj čini boljim. Nakon što dovršimo proces rebrendiranja, krećemo u proizvodnju alata poput web stranica, videa o brendu i generalno građenju pozitivne slike o njemu. Politika kompanije „Electric and Analog“, se zasniva na nekoliko jednostavnih istina: Kao prvo, budite dobri. Nije teško biti dobra osoba, a istovremeno, biti i dobra kompanija. Drugo, vjerujemo da inovativna ideja okružena pravim spojem kreativnosti i tehnologije, daje optimalne poslovne rezultate. To je ono zbog čega mi postojimo.

Kako COVID 19 utiče na marketinške performanse, te kako klijenti i brendovi prilagođavaju svoje budžete?

Brennan: Ovo što ću reći je čudno, i svjestan sam da izgleda kao okrutna prodaja (što nije), ali, ako je ikada bilo pravo vrijeme za rebrendiranje, to je upravo sada - kada je cijeli svijet u suštini u hibernaciji. Mi smo agencija za brendiranje, a ne marketinška agencija, pa ću se suzdržati komentara o marketinškim performansama, ali iz perspektive brendiranja, zapravo smo primijetili veliki talas novih poduhvata, koji dolaze u agenciju. Čini se da neke kompanije shvataju da je sada dobro vrijeme za rad na brendu, tako da smo trenutno vrlo zauzeti, na čemu sam izuzetno zahvalan. I na kraju dana, naš posao je stvoriti nezaboravne brendove, koji će se istaknuti u mnoštvu i biti primijećeni, a trenutno je pravo vrijeme za to. Od prvog trenutka kada je COVID 19 postao ozbiljan problem, obratio sam se nekolicini ljudi na Linkedinu, koje smatram virtualnim mentorima. To su u suštini ljudi, koji imaju više iskustva od mene u vođenju kreativnog posla, posebno usljed pada ekonomije. Razgovarao sam sa šest starijih mentora kreativne industrije, i svi su rekli isto: Ako možete smanjiti troškove i preživjeti ovaj period, istovremeno pružajući vrijednost svojoj zajednici, uspijevaćete napredovati kada prođe kriza. Imajući to u vidu, izabrali smo pristup gdje smo pokušali dodati istinsku vrijednost našim sadašnjim i budućim potencijalnim klijentima. Sada nije vrijeme za velike prodaje i ispunjavanje nerealnih ciljeva. Sada je vrijeme za pružanje pomoći i osiguravanje realne i aktuelne vrijednosti. Nepromišljena reakcija većine ljudi i biznismena u vrijeme krize je zamrzavanje svih sredstava, kako bi preživjeli u poslovnom svijetu. Suština je u tome da što se više ponašamo kao i inače, to bolje. Dio koji se mora promijeniti je pristup prema klijentu. Umjesto prodaje, moramo stvarno pomoći. Jednostavno je, ako nešto učinite za nekoga, a oni zauzvrat dobiju odlične rezultate, zašto ne bi i dalje trošili novac na vaše usluge?

Najveći profesionalni uspjeh i najveći profesionalni izazov?

Brennan: Osjećam se kao da sam i dalje nekoliko godina udaljen od razgovora o najvećem poslovnom uspjehu. Ipak, bilo je malih uspjeha tokom ovih godina. Od stvaranja aplikacije za 3D fotografije sa mojim bratom Martinom, preko predavanja na svjetskim samitima, do pokretanja kompanije „Electric And Analog“. Sve smo ovo prošli na naš način i naučili mnogo toga iz ovog procesa. Mislim da stvarno postoji nešto veliko u pokretanju projekta i praćenja u kojem smjeru će se razvijati. Posljednje dvije godine, radimo na bezalkoholnom pivu „Heaps Normal“, koje ćemo lansirati na tržište u narednih nekoliko sedmica. Veoma sam uzbuđen zbog toga. Što se tiče najvećeg poslovnog izazova, izdvojio bih prekid saradnje sa poslovnim partnerom, koji se desio prošle godine. Prekinuti saradnju je bilo veoma teško, a za mene je predstavljalo emocionalni ringišpil, koji me je ostavio iscrpljenog, ogorčenog i preumornog. To je uticalo i na moj posao, i pogoršalo naše mjesto kao kompanije, na tržištu. Srećom, imam nevjerovatnu mrežu podrške oko sebe, ljude koji su mi pomogli da prođem kroz taj period. Uvijek kažem da se sve dešava s razlogom, bez obzira koliko se sve teško činilo u tom trenutku. Vjera u to da se sve dešava sa nekim ciljem, kao i u to da nas nešto bolje očekuje odmah iza ugla, čini da se lakše nosimo sa svim izazovima u životu.

Koje trendove u marketingu očekujete poslije COVID 19?

Brennan: Kao prvo, biće mi drago kada sve svjetske kompanije prestanu da poručuje istu parolu: „Tu smo za vas“. Svi kreativni umovi i gotovo svaka korporacija, trenutno šalju istu poruku. Kakva propuštena prilika. Mislim da je COVID 19 učinio to, da ljudi počnu prepoznavati gluposti i loš sadržaj koji im se nudi, a brendovi i kompanije moraju biti svjesni toga. Potrošači će razmisliti dva ili tri puta prije kupovine i biće oprezniji, svjesniji i zainteresovainji za ono što im se prodaje. Što se nadovezuje na priču iz prethodnih pitanja - ako zaista dodate neku vrijednost u živote ljudi, oni će kupiti vaš proizvod ili uslugu. Na kompanijama je da „pogode“ svoju ciljnu publiku na emocionalnom nivou, tako da se potrošači osjećaju povezano sa brendom.

O čemu ćete govoriti na ovogodišnjoj Play Media Day 05 Online konferenciji?

Brennan: "Govoriću o svojoj glavnoj temi za 2020. godinu, koja se zove „Startup. Burnout. Take Over the World“. To je otvoren i iskren izvještaj o mojoj karijeri i životu u kreativnoj industriji. Pričaću o 5 naučenih lekcija, prije pokretanja agencije. Takođe, podijeliću i neke alate i savjete o tome, kako biti bolji kreativac i bolja osoba. Veoma sam zahvalan na ovoj prilici i radujem se što ću svoje iskustvo moći podijeliti sa publikom na Play Media Day-u.“

Više o događaju, kotizacijama i predavačima je dostupno na https://playmediaday.com/, kao i na društvenim mrežama Play Media Day.

