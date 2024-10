Petočlana porodica se vratila iz Njemačke: "Mnoge stvari su ovdje bolje"

Nakon velikog vala iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, lijepe vijesti su one da se brojni vraćaju.

U Tuzlanski kanton u ovoj godini vratilo desetine porodica. Ministarstvo obrazovanja TK, objavilo je podatak da su se ove godine u osnovne i srednje škole upisala čak 84 učenika, povratnika iz inostranstva.

Jedna od porodica koja se iz Njemačke vratila u BiH je porodica Damira Sakića. On je sa suprugom Njemicom i troje djece došao u Tuzlu gdje planira nastaviti život.

“Ja sam rođen u Njemačkoj, školovao se tamo, odrastao, zaposlio se. Jedna kćerka ovdje u Tuzli je upisana u Međunarodnu školu, ostale dvije kćerke smo upisali u vrtić. Djeca su se adaptirala što nas čini veoma zadovoljnim“, priča za Vijesti.ba Damir Sakić.

Ono što je posebno zanimljivo, Damir je u Njemačkoj radio kao policajac.

“Ja sam u Njemačkoj bio policijski službenik, tako da to ovdje ne bih mogao sada raditi zbog godina. Nismo još riješili taj segment oko zaposlenja, ali radimo na tome“, ističe Sakić.

Njegova supruga je napustila rodnu Njemačku i s mužem i djecom došla živjeti u Tuzli.

Damir priča kako ju je okolina prihvatila i da nema nikakvih zamjerki. Čak je i jezik naučila prilično dobro.

„Mi se ovdje osjećamo super. Dolazili smo i prije vrlo često. Normalno da u Njemačkoj imate mnoge stvari bolje uređene nego ovdje. Ali ja moram reći da je mnogo stvari koje su ovdje bolje nego tamo. Mi smo ovdje u Tuzli jako uređeno društvo, ne pada mi na pamet ništa što bi mi moglo nedostajati iz Njemačke ovdje u BiH. Ja to tako doživljavam“, dodaje ovaj sagovornik.

U Bosni i Hercegovini ova porodica želi nastaviti život, Damir smatra da za sretan život nisu dovoljne samo finansije i osigurana egzistencija.

„Kod mene je bila evidentna ta vječita čežnja da se vratim u domovinu. Kada to ostvarite osjećate se kao svoj na svome. Sa ekonomskog aspekta posmatram ovako, moja sva šira porodica je zaposlena, bez neke političke podrške su dobili posao, većina ih je visokoobrazovana, to mi govori da ovdje ima budućnosti da nešto steknete i živite pristojan život“, zaključuje on.

