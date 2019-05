Petogodišnjica od katastrofe u Doboju prošla bez sirene

DOBOJ - Da ne bi zbunila Dobojlije koji su proveli dvije besane noći, gradska vlast je odlučila da se na petu godišnjicu od katastrofalnih poplava u podne ne oglasi sirena za uzbunu, a to je inače bila dugogodišnja praksa da se svakog 15. dana u mjesecu vrši probno oglašavanje signala.

"Sjećam se te 2014. kada su rekli da je pukla brana na jezeru Modrac. Tada su ljudi glavom bez obzira krenuli da je bježe iz grada. To nije bila tačna informacija i u ovom momentu upravo iz tih razloga nismo htjeli oglasiti uzbunu da ne bismo zbunili nikoga", rekao je danas Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Građani koje smo anketirali u centru grada kažu da bi se dobro zamislili da su čuli zvuk sirene, koja je 15. maja 2014. godine u 8.10 označila da je voda prodrla u grad, ali bilo je i onih koji se nisu dali zbuniti.

"Vjerujte, u prvi momenat zbog ovih dešavanja sirena bi me zbunila dok ne bih podsvjesno shvatio da je 12 sati i 15. dan u mjesecu. Da budem iskren, nisam se uplašio lično prethodnih dana, ali sam automobil sklonio. Kada se ono u maju 2014. desilo vidio sam da se može svašta desiti", kazao je Savo Čelik.

Ipak, sjećanja na katastrofu koja je zadesila Doboj ne blijede, a strah da bi se ista mogla ponoviti javio se tačno pet godina kasnije, posebno među građanima čiji su stanovi poplavljeni i koji su tada pretrpjeli veliku štetu.

"Nisam imala gdje spavati niti se čime pokriti. Možete li misliti kako je kada nemate jastuk, nema deke, sve je odnijelo. Bio mi je muž živ i nekako smo se opet snalazili. Ali sad sam sama i šta ću... Jako me je bilo strah prethodnih dana. U prizemlju sam", prisjetila se Zora Stevanović, koja je istakla da ima 82 godine.

Almasa Habibović, koja živi u centru grada, prisjetila se 2014, ali i 1965, kada je takođe Doboj poplavljen.

"Živim u Ulici vojvode Sinđelića, do plafona je bila voda. I 1965. isto sam bila poplavljena, samo je bila tada manja poplava, do pola zidova, a ovo je bilo do plafona", ispričala je Habibovićeva.

Gradonačelnik Doboja kazao je da grad, za razliku od prije pet godina, nije bio ugrožen proteklih dana, kada je nivo Bosne za kratko vrijeme naglo porastao i dostigao 418 centimetara, te da nije bilo mjesta za paniku.

"Bili smo spremni, imali smo informacije, koordinaciju. Imali smo potpunu kontrolu, radili smo određene procjene i znali smo da neće ugroziti grad", rekao je Jerinić.

U poplavama 2014. je stradalo 11 građana, pričinjena je materijalna šteta veća od 172 miliona KM, a povodom obilježavanja petogodišnjice od te katastrofe predstavnici Gradske uprave Doboj su položili vijence na spomen-ploču na kojoj su ispisana imena stradalih Dobojlija.