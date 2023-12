Pilav: Sebiji Izetbegović ponuđeno novo radno mjesto

SARAJEVO - Novoimenovani v.d. direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Alen Pilav kazao je da je Sebiji Izetbegović, koja je smijenjena sa čela ove ustanove, ponuđeno novo radno mjesto u ovoj zdravstvenoj ustanovi te da će se ona pitati da li ga prihvata.

"Gospođa Izetbegović je specijalista ginekologije i na osnovu toga je pravna služba dala mišljenje, raspoređena je na radno mjesto na Klinici za ginekologiju i akušerstvo", rekao je Pilav prilikom gostovanja u Centralnom dnevniku Fejs televizije.

Pilav je objasnio da oduzete titule i zvanja ne ometaju rad Sebije Izetbegović kao specijaliste ginekologije.

"Ima validnu specijalizaciju i subspecijalizaciju", naveo je.

Objasnio je da je Izetbegović trenutno na bolovanju i da je riječ o standardnoj proceduri te da KCUS ima bazični metabolizam koji radi.

Istakao je da prava Izetbegović ni na koji način neće biti ugrožena te da je odluka o prihvatanju radnog mjesta na njoj.

Na pitanje da li će praviti rekonstrukciju KCUS-a na način da izvrši određene smjene kadrova Pilav je odgovorio primjerom i rekao da kada se promijeni trener ne mora doći do promjene tima, ali da rezultati mogu biti drugačiji.

"Naši stavovi u pogledu upravljanja KCUS-om, liječenja pacijenata, pristupa medicini su potpuno različiti. Ona je dobila novo radno mjesto - to je bila moja zakonska obaveza i to rješenje sam potpisao. Ona je specijalista ginekologije i na osnovu toga je dobila novi posao na Klinici za ginekologiju i akušerstvo", zaključio je on.

Pojasnio je da po Statutu KCUS-a vršilac dužnosti ima sva prava i obaveze generalnog direktora.

"Imam sve ovlasti, idemo dalje! Kad znam da sam dao 150% od sebe, ja mirno spavam, a mirno spavam već trideset godina. Četiri kandidata su se prijavila za mjesto generalnog direktora KCUS-a, a ranije je bio prijavljen jedan kandidat, odnosno jedna, a sada četiri", rekao je Pilav.

Ističe da to znači da se ljudi sada smiju prijaviti na tu funkciju.

"Volio bih da se vrate oni koji su otišli sa KCUS-a, oni se mogu vratiti. Skidam kapu kadru koji je ostao tu, i supruga i ja smo imali ponude da idemo vani, nismo htjeli. Želim da moj sin sutra želi da radi u KCUS-u, želimo vratiti struku i medicinu u KCUS", kazao je.

Istakao je da je, uprkos svemu, na KCUS-u uspio opstati.

"Bilo je svega… Hirurg je poseban ljekar, specifičan. Kad uđem u salu, za mene ne postoji ništa drugo. Ovo sam želio da radim jer sam smatrao da hirurzi, radiolozi, interniste moraju da rade sa najboljim aparatima, koncima… To nismo imali prije. Ljekari moraju odrađivati šta će se kupiti, a ne najniža cijena niti pravnik. Naručivali su se najjeftiniji konci. Odakle meni pravo da vas operišem najjeftinijom koncem?! Otvaranje KCUS-a podrazumijeva i to, taj vid štednje nema opravdanja", poručio je on, prenose federalni mediji.

