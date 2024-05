Pitali smo građane Banjaluke da li femicid treba postati dio zakona (VIDEO)

BANJALUKA – Zakon koji je trebao definisati femicid u Republici Srpskoj nije poslan u dalju proceduru, a mi smo pitali građane Banjaluke da li bi femicid trebao postati dio zakona.

Pred kamere su htjele stati samo tri sagovornice, a isto pitanje smo pitali više od 30 Banjalučana i Banjalučanki.

Neki od njih su bili za usvajanje zakona, ali nisu htjeli pred kamere, dok drugi nisu ni znali šta je femicid.

"Ja sam za da se uvede femicid, a definišem ga tako da je to u stvari ubistvo žene od strane muškarca u toku nasilja i slično, ne kao neko slučajno dešavanje", istakla je Dajana.

"Ne znam kako bih to rekla pod nekom definicijom, ali ono što mogu da kažem je da je sve veće nasilje na ženama, posebno ova ubistva koja su se čak i nedavno desila su me potresla i smatram da treba da se uvede u zakon, jer što prije trebamo nešto poduzeti. O tome se samo priča, a mislim da se malo toga poduzima po tim pitanjima", istakla je Sandra.

"Obzirom na učestalost slučajeva u zadnjih godinu, dvije, tri, pet i na čitave porodice koje su uništene, nedavno sam čitala slučaj o porodici iz Tuzle, apsolutno da treba da se uvede takav zakon, ali to je samo liječenje posljedice. Čitav program treba da se uvede od vaspitanja djece u vrtiću. Izgubili smo poštovanje, izgubili smo tradiciju, izgubili smo porodicu, a žena koja je ekonomski zavisna od muškarca, što je naročito pokazano i u prošlosti, slučajevi da je žrtva porodičnog nasilja je ogromna. Mislim da takav zakon treba da postoji, ali uz zakon i čitav program koji ide od vrtića, škola i edukacije, jer vi možete zatvoriti nekoga, ako on ne zna od malena kako treba da se ponaša i kakvo poštovanje treba da ima i kako da se odnosi prema ženi, da žena nije tu za iživljavanje, naročito porodice, jer vi kreirate traumatičnu djecu koja će jednog dana od svih tih trauma uraditi istu stvar ili će biti potpuno nesposobna za život. Tako da, to je čitav program", govori Tanja.

