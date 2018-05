Planinari prvi put posjetili tajni objekat "G-3" kod Han Pijeska

HAN PIJESA - Osamdeset pet učesnika drugog planinarskog pohoda "Planinarski slet - Han Pijesak" posjetilo je tri atraktivne lokacije: Kamp "Jazavičije rupe", srpsko vojničko groblje poginulih 1914. godine i "G-3", tajni objekat JNA na Velikim Igrištima, što je oduševilo članove 11 planinarskih društava iz Srpske.

Na stazi dugačkoj 16 kilometara startno mjesto bio je Planinski kamp "Jazavičije rupe" u mjestu Malo Polje, 6,5 kilometara udaljen od Han Pijeska, koji je, prema riječima vlasnika Vanje Drljića već tri godine, svake subote, mjesto okupljanja bajkera, rok muzike i ljubitelja prirode.

On je devetnaestogodišnji rad u svojoj auto-lakirnici na Han Pijesku zamijenio izgradnjom Kampa u prirodi, na svojoj djedovini, bez ičije podrške u zajednici.



"Supruga Vesna, profesor engleskog jezika, i ja, vječiti zaljubljenici u prirodu i u ovaj predivan kraj uokviren visokom crnogoričnom šumom, odlučili smo da spojimo lijepo sa korisnim.



Rodila se ideja da 2014. godine počnemo izgradnju objekta u stilu planinske kuće sa šest ležajeva, sa manjom binom za muziku, ski-liftom, nekoliko motornih sanki za uživanje na snijegu, kojeg ovdje ima u izobilju", objašnjava Drljić.



On dodaje da će za par dana u funkciji biti prvi u nizu drvenih bungalova sa četiri ležaja.



Vlasnik Kampa "Jazavičije rupe" za sada ne računa da li se isplatilo ulagati u ove objekte, ali se, prema broju zainteresovanih posjetilaca, nada da će se posao pokazati kao dobar izbor ulaganja u turizam.



Drljić ističe da se u njegovom neobičnom ugostiteljskom objektu na nadmorskoj visini 1.150 metara već treću godinu na "Forest kampu" od 20. do 23. jula okuplja veliki broj bajkera iz svih krajeva bivše Jugosavije i da su u svijetu rok muzike i uživanja u prirodi "Jazavičije rupe" prepoznatljiva lokacija.



Najveći problem za sada, kako kaže, njegovim gostima predstavlja loš put iz pravca Han Pijeska, ali napominje da lokalna uprava ima razumijevanja i redovno čisti ovaj pravac u toku zimske sezone.



Učesnici ovog planinarskog pohoda posjetili su i srpsko vojničko groblje na Velikim Igrištima.



Tu je, prema riječima Milana Jovanovića iz Planinarsko-ekološkog društva "Visočnik" sa Han Pijeska, u ogorčenoj borbi okupatorske Austrougarske vojske i pripadnika Šumadijske divizije, drugog poziva srpske vojske, 28. septembra 1914. godine poginulo oko 300 srpskih vojnika.



"U protivofanzivi koju je Austrougarska vojska pokrenula nakon ulaska NJemačke u rat, srpska vojska je, braneći položaje od Visočnika, Igrišta i Vran kamena, vodila žestoke borbe od početka septembra do kraja oktobra, u kojima je na tri lokaliteta: Igrišta, Vran kamen i Ružina voda poginulo ukupno 1.500 srpskih vojnika", navodi Jovanović.



Spomen-ploča na mjestu stradanja srpskih vojnika na Igrištima podignuta je tek 25. avgusta 1990. godine zahvaljujući angažovanju udruženja lovaca sa Han Pijeska i mještana Banje kod Aranđelovca.



"Na ovom groblju su prvi put od 1990. godine zapaljene svijeće za duše poginulih ratnika", naglašava Jovanović.



Gosti Planinarsko-ekološkog društva "Visočnik" imali su priliku da prvi put na Velikim Igrištima posjete nekadašnje ratno sklonište, poznato kao objekat "G-3", koji je 1948. godine gradila JNA i godinama ga čuvala kao strogu vojnu i državnu tajnu.



"Ovo je najvjerovatnije zamišljeno kao centar veze i rezervno komandno mjesto za glavnokomandujućeg u poznatom vojnom objektu `Crna Rijeka`, koje je uglavnom služilo kao skladište, kavih je bilo nekoliko u BiH.



Niko sigurno ne zna, zbog tajnosti podataka, ali se pretpostavlja da je uloženo više od 20 milijardi dolara u izgradnju ovakvih objekata", navodi Milan Jovanović iz Planinarsko-ekološkog društva "Visočnik", govoreći gostima o značaju objekta koji je izgrađen duboko u zemlji sa prosječnom temperaturom od pet stepeni Celzijusovih.



On navodi da se pretpostavlja da tajni objekat "G-3" nikada nije potpuno dovršen i da je građen u strahu od odmazde nakon "Titovog `ne` Staljinu".



Prema podacima planinara "Visočnika" koji su se bavili istraživanjem objekta, glavni hodnik objekta dugačak je 504 metra i građen tako da ima podzemne i bočne prostorije u kojima se u slučaju nuklearnog napada moglo skloniti više od 500 ljudi.



Planinari iz Han Pijeska tvrde da je tajno sklonište bilo opremljeno savremenom opremom za život pod zemljom na duže vrijeme, ali da je tokom posljednjeg rata sve otuđeno.



Učesnici planinarskog pohoda, nakon uspona na najvišu kotu Velika Igrišta /1.406/, drugu po visini na području opštine Han Pijesak, boravili su i na lokalitetu Vidikovac, sa kojeg se pogled pruža na sve planinske visove u istočnom dijelu BiH, uključujući i Veliki Žep /1.537/, najviši planinski vrh na Han Pijesku.



Planinarski pohod podržali su Planinski kamp "Jazavičije rupe", opština Han Pijesak, Šumsko gazdinstvo "Visočnik", Lovačko udruženje "Studena gora", kao i nekoliko privatnih preduzeća.