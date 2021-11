Planinarski dom u podnožju Volujka u novom ruhu

GACKO - Planinarsko društvo “Volujak” iz Gacka, projektom Via Dinarika vrijednim blizu 17.000 maraka, a koji je proveden uz pomoć opštinske uprave međunarodnim razvojnim programom UNDP, rekonstruisalo je planinarski dom i pomoćne objekte u podnožju planine Volujak.

Cjelokupan projekat je podrazumijevao i 20 % sopstvenih sredstava, odnosno, oko 4.000 maraka, za koji novac je dovedena struja do planinarskih objekata i opremljeni su pomoćni objekti.

Milan Vujović, predsjednik PD "Volujak", kaže da su, u stvari, u pitanju dva projekta i to se prvi odnosio na elektrifikaciju planinarskog doma i bungalova, preko solarnih panela, dok se drugi odnosio na opremanje planinarskih bungalova.

"Instalirane su solarne jedinice od 48 vati, odnosno, postavljeno je osam solarnih panela, injektor i punjač, a opremili smo i dva bungalova koja smo sagradili prošle godine, tako da sada, pored planinarskog doma, imamo i adekvatne smještajne kapacitete u pomoćnim objektima, sa krevetima i opremom za odlaganje garderobe i svega ostalog što planinari i ostali turisti nose sa sobom na izlete", objašnjava Vujović.

On dodaje da je, osim projekta UNDP-a, Planinarsko društvo “Volujak” uradilo i jedan mokri čvor iz sopstvenih sredstava, odnosno, kupatilo sa toplom vodom koja će se grijati pomoću solarnog kolekotra.

Na ovaj je način u planinarskom domu i objektima obezbijeđen smještaj od 38 ležajeva što je za sada dovoljno svim posjetiocima koji planinare bilo iz hobija, bilo profesionalno, tako da uslovi boravka sa električnom energijom i toplom vodom stvaraju puni komfor i onim zahtjevnijim gostima.

Osim ovih poslova, opština Gacko je asfaltirala oko 600 metara puta do planinarskog doma, ali je ostalo još dosta neriješenih strmina koje bi se morale asfaltirati da se ostali dio puta, iako makadamski, ne bi odronjavao.

"Za asfaltiranje cjelokupnog puta bi trebalo mnogo novaca i mi znamo da je to za sada neizvodivo, ali kada bi se uradilo samo par strana da ih ne raznosi voda, to bi nam puno značilo i mnogo bi se lakše dolazilo do planinarskog doma", navodi dalje Vujović.

Budući da PD "Volujak" ima izuzetnu saradnju sa brojnim planinarskim društvima iz regiona, kapaciteti njihovog planinarskog doma su uglavnom puni, pa je za svaki vikend potrebno da se gosti najave unaprijed.

Za predstojeći vikend Gačani planiraju organizovati i jednu planinarsku vježbu spasavanja, a tada će u Gacku biti formirana i četa Gorske službe spasavanja.