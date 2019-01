Plastenik i kuvanje osnažuju djecu s autizmom

BANJALUKA - Škola trčanja, fizičke aktivnosti, rad u plasteniku, radionice o zdravim stilovima života i kulinarska radionica su aktivnosti kroz koje tokom pet mjeseci prolazi tridesetak djece i odraslih s autizmom, kako bi u budućnosti mogli voditi samostalniji život, zahvaljujući projektu "Ja mogu sam, podrži me".

U Udruženju za pomoć licima s autizmom "Djeca svjetlosti" kažu da su ovu godinu počeli s ovim projektom, a te aktivnosti su svojevrstan uvod i priprema korisnika za buduće stanovanje uz podršku.

"Prva projektna aktivnost je škola trčanja i fizičke aktivnosti, prvi treninzi su već uspješno održani, a utisci učesnika su više nego pozitivni", kažu u ovom udruženju i dodaju da treninge realizuju saradnik iz Atletskog kluba Vrbas, psiholog Savina Šmit i brojni volonteri.

Tu su takođe i radno-okupacione aktivnosti u plasteniku i radionice o zdravim stilovima života, te, kako kažu u Udruženju, njih realizuju sa saradnicima iz "Zdrave logike" Oliverom Davidović-Knežić i volonterima.

"Radionica koja podrazumijeva rad u plastenicima se prvo održava u našim prostorijama, te se tako pripremamo za plastenik. Jednom mjesečno odlazićemo u plastenik, gdje će naši korisnici učiti o sijanju sjemena u čašice, zalijevanju i presađivanju sadnica, čupkanju trave oko biljaka, skidanju nezdravih listova sa biljke, berbi plodova i slično", ističu u Udruženju "Djeca svjetlosti".

Oni kažu da je treća aktivnost kulinarska radionica, u kojoj postoji širok raspon zadataka koje će korisnici obavljati.

"Odlaziće u prodavnicu i nabavljati hranu, prati i sortirati voće i povrće, kao i posuđe, guliti i sjeći voće i povrće, praviti tijesta i proizvode od njega, praviti sendviče... Ovim aktivnostima direktno se radi na osnaživanju korisnika za samostalnost, te se obučavaju za pomaganje roditeljima u svakodnevnim aktivnostima", kažu u Udruženju "Djeca svjetlosti".

Dodali su da aktivnosti u kulinarskoj radionici za korisnike Dnevnog centra predvodi Biljana Marić, radni terapeut, uz pomoć volontera.

Mirjana Kojić, predsjednica ovog udruženja i sestra jednog od korisnika Dnevnog centra, kaže da u ovom projektu učestvuje tridesetak djece i odraslih s autizmom, koji su i članovi Udruženja.

"Projekat je specifičan jer radimo na njihovom osamostaljivanju, što je naš konačni cilj. Djeca rastu i biće odrasli s autizmom, pa im je potrebno da više rade na određenim vještinama kako bi se pripremili na što veću samostalnost", rekla je Kojićeva i ističe da su učesnici to dobro prihvatili i da su najviše skloni kulinarstvu.

"Kada oni naprave mali pomak, kod nas je to veliko. Fizička aktivnost je na nižem nivou pa oni to odbijaju, ali kada dođu u fiskulturnu salu onda prihvate da rade vježbe. Jako je važno osobe s autizmom pripremiti za nešto novo, oni teško prihvataju promjene, ali priprema je ključna", ističe Kojićeva.

Slavica Popović, majka blizanaca s autizmom, kaže da je veoma zadovoljna svim aktivnostima koje su organizovane.

"Važno je redovno dolaziti na sve aktivnosti da bi stekli naviku. U početku su djeca slabije sarađivala, a nakon nekoliko treninga vidljiv je napredak", kaže Popovićeva.

Projekat "Ja mogu sam, podrži me" implementira se u partnerstvu sa gradom Banjaluka u okviru "Regional Programme on Local Democracy" (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a koju sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), i trajaće pet mjeseci: od januara do kraja maja ove godine.