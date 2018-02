Plata doktora u Srpskoj oko 1.390, a medicnske sestre 798 KM

Strukovni sindikat doktora medicine obmanuo je javnost i članstvo najavom štrajka, jer generalni štrajk može da organizuje jedino većinski reprezentativni sindikat, rečeno je Srni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U Ministarstvu ne dovode u pitanje da je Strukovni sindikat doktora medicine reprezentativan, ali ističu da nema status većinskog reprezentativnog sindikata.

“Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao što smo više puta naglašavali, otvoreno je za konstruktivne razgovore sa svim partnerima čiji je cilj unapređenje rada zdravstenog sistema Srpske”, poručili su u Ministarstvu.

U Ministarstvu podsjećaju ovaj sindikat da prema važećim zakonskim propisima Ministarstvo i Vlada Republike Srpske ni na koji način nisu nadležni za utvrđivanje minimalnog procesa rada za vrijeme štrajka.

U resornom ministarstvu ističu da je Strukovni sindikat doktora medicine naveo netačne podatke, odnosno poređenja primanja zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/.

“Potpuno su netačne tvrdnje da je osnovna plata doktora medicine u Republici Srpskoj 976 KM, a plata specijaliste 1.381 KM. Strukovni sindikat svjesno obmanjuje javnost i članstvo iznoseći podatak da je osnovna plata medicinske sestre u Srpskoj 436 KM, pritom navodeći da je u FBiH više nego duplo veća”, naglašavaju u Ministarstvu.

Prema relevantim podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo, doktor medicine, u zavisnosti u kojoj javnoj zdravstvenoj ustanovi je zaposlen u prosjeku ima osnovnu platu od oko 1.260 KM, a ukupna primanja oko 1.390 KM.

“Specijalisti u prosjeku imaju osnovnu platu od oko 1.680 KM, a ukupna primanja od oko 1.998 KM, dok supspecijalisti imaju osnovnu platu od oko 1.820 KM, a ukupna primanja u prosjeku od oko 2.120 KM”, navode u Ministasrtvu.

Kada je riječ o medicinskim sestrama i tehničarima, u zavisnosti od zdravstvene ustanove prosječna osnovna plata iznosi oko 705 KM, a ukupna prosječna mjesečna primanja oko 798 KM.

U resornom ministarstvu napominju da su iznosi plata zdravstvenih radnika regulisani Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i da je najmanji definisani koeficijent za medicinske tehničare pet, za doktore medicine od devet do 10, za specijaliste od 12 do 13, a za supspecijaliste od 13 do 14.

“Strukovni sindikat doktora medicine obmanuo je javnost i iznoseći netačne podatke o navodnom odlasku u inostranstvo 53 specijalista za mjesec i po dana. Na osnovu podataka iz svih zdravstvenih ustanova u Srpskoj, Ministarstvo je javno saopštilo da je broj onih koji su raskinuli radni odnos u zdravstvenim ustanovama za cijelu 2017. godinu 61 doktor medicine i 175 medicinskih tehničara”, ističu u Ministarstvu.

U ovom ministarstvu smatraju krajnje nekorektnim da se zdravstveni radnici, koji odgovorno i požrtvovano rade svoj posao, zloupotrebljavaju na ovakav način i da im se obećavaju nerealne stvari poput povećanja plata od 25 odsto.

Ministarstvo poručuje da se nikada nije protivilo poboljšanju materijalnog položaja radnika u zdravstvu, ali da neće obećavati nešto što nije realno ili dugoročno održivo u zdravstvenom sistemu.

“Ukoliko Strukovni sindikat doktora medicine napusti praksu iznošenja neistinitih podataka u svrhu politizacije položaja radnika u zdravstvu spremni smo da razgovaramo i zajednički radimo s ciljem unapređenja zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj”, zaključili su u Ministarstvu zdravlja.

Glavni odbor Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske jednoglasno je donio odluku o formiranju Štrajkačkog odbora, a za predsjednika je izabran hirurg Bolnice u Zvorniku Goran Bjeković.

Na sjednici Glavnog odbora konstatovano je da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo do danas nisu dostavili odgovor na zahtjev i naknadne urgencije ovog sindikata za povećanje plata zbog čega je donesena odluka da se nastavi sa pripremama za stupanje u zakoniti štrajk u grani djelatnosti bolnica i grani djelatnosti medicinske i stomatološke prakse.

(Srna)