"Plavi telefon" zazvonio više od 2.300 puta

BANJALUKA, SARAJEVO - "Plavi telefon" dosad je u ovoj godini zazvonio više od 2.300 puta, a tokom prošle godine zaprimljeno je više od 3.300 poziva, najviše iz razloga koji se tiču vršnjačkih odnosa i problema u vezi s porodicom, odnosa s roditeljima i ostalim članovima porodice.

Rekla je ovo Snježana Ivanović, koordinatorka rada "Plavog telefona", savjetodavne linije za djecu, a broj je 080050305, u Udruženju "Nova generacija", koja ističe da ovaj telefon najčešće pozivaju djeca uzrasta od 10 do 15 godina, ali da je on dostupan za svu djecu do 18 godina, kao i za odrasle osobe koje imaju problema koji se tiču djece.

"Djeca nas često zovu i u vezi s problemima koji se tiču različitih oblika zlostavljanja, problema u vezi sa školom, a česte su i teme koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja", rekla je Ivanovićeva.

Ivanovićeva kaže da savjetnici odgovaraju na pozive i daju prostor djeci da iznesu ono što ih muči, te zajedno s njima traže rješenje koje je najbolje za dijete.

"To često podrazumijeva pronalaženje odrasle osobe u okruženju kojoj dijete vjeruje i kojoj se može obratiti za rješenje problema", kaže Ivanovićeva.

Ona dodaje da s djecom razgovaraju i o načinima zaštite u situacijama koje su opasne po njih, kao što je fizičko ili psihičko zlostavljanje, dok se situacija ne riješi.

"Ukoliko djeca pozivaju zbog problema nasilja, ohrabrujemo ih da to i prijave. Nerijetko je djeci samo važno da imaju nekoga ko će ih saslušati o tome što ih muči i ne osuđivati ih, tako da je 'Plavi telefon' za njih mjesto kojem mogu da se obrate i iznesu svoje brige, dileme i osjećanja", pojašnjava Ivanovićeva.

Dodala je da je od osnivanja "Plavog telefona" 2013. godine on zazvonio više od 11.000 puta.

Ivan Šijaković, sociolog, kaže da je povećanje broja poziva za nasilje karakteristično, jer je društvo ušlo u jednu fazu velike stagnacije što se tiče tolerancije, razumijevanja, morala i podrške, tako da se to prenosi na sve dijelove društva, pa i na porodicu, mlade i djecu.