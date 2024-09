Plemenita ekološka misija: Mozzart podržao Udruženje "Kompjuteri nade"

Udruženje "Kompjuteri nade" osnovano je prije tri godine kao odgovor na sve veći problem elektronskog otpada u Bosni i Hercegovini. Ideja je proizašla iz potrebe da se smanji količina e-otpada i poboljša kvalitet života kroz prenamjenu IT opreme koju od tada prikupljaju, popravljaju i doniraju. Podršku u ovoj plemenitoj ekološkoj misiji dobili su od kompanije Mozzart koja im je donirala veću količinu stare elektronske opreme.

"Podrška kompanije Mozzart za nas je izuzetno značajna. Donacija nam omogućava da nastavimo naš rad i dalje doprinosimo boljoj opremljenosti škola i nevladinih organizacija. Ova pomoć predstavlja ključan korak ka smanjenju elektronskog otpada, dok istovremeno pruža bolje uslove onima kojima je oprema prijeko potrebna", poručio je Goran Stanković, predsjednik Udruženja "Kompjuteri nade", Sarajevo.

Tokom pandemije COVID-19, uvidjeli su, kažu, koliko je veliki jaz u korišćenju tehnologije koja je postala neophodna za obavljanje školskih i radnih zadataka, dok u tom trenutku mnogi nisu imali adekvatnu opremu. Ova situacija ih je inspirisala da prikupe i prenamijene opremu koja bi inače bila odbačena s ciljem da pomognu onima kojima je najpotrebnija.

Zato su okupili tim volontera koji čine IT stručnjaci, grafički dizajneri, koordinatori projekata koji nesebično ulažu svoje vrijeme, znanje i vještine kako bi ostvarili ciljeve udruženja. Zajedno prikupljaju, popravljaju i doniraju IT opremu školama, nevladinim organizacijama i pojedincima. Krajnji cilj im je da unaprijede pristup tehnologiji, posebno za one koji su u potrebi.

Svi dijele zajedničku strast prema misiji smanjenja količina elektronskog otpada i poboljšanja uslova života kroz prenamjenu i donaciju IT opreme. Njihova dugoročna vizija obuhvata i podizanje svijesti o važnosti recikliranja, očuvanja okoliša i odgovornog upravljanja elektronskim otpadom, a ove vrijednosti baštine i u kompaniji Mozzart.

U narednom periodu će nastaviti da organizuju takmičenja za osnovne i srednje škole, kao što je "I ovog proljeća recikliramo", s ciljem podizanja svijesti mladih o reciklaži i prenamjeni elektronske opreme. Želja im je da osiguraju da svaki pojedinac, bez obzira na okolnosti, ima pristup tehnologiji i da zajednički rade na očuvanju naše planete. Uz podršku društveno odgovornih kompanija, poput Mozzarta, vjeruju da je to moguće.

