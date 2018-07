Pljuskovi i kiša se vraćaju u BiH

Danas se u BiH očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme.

Nešto više oblaka očekuje se u zapadnim područjima, gdje se u prijepodnevnim satima očekuju pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne i u večernjim satima u Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u Hercegovini pljuskovi su mogući na sjeveru i sjeveroistoku.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 stepena Celzijusa.

Temeprature za veće gradove u BiH

Sarajevo 25 ºC

Banjaluka 25 ºC

Bijeljina 26ºC

Bihać 27ºC

Livno 22C

Mostar 30C

Zenica 27 ºC

Trebinje 26ºC

Bioprognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Tokom jutra svježije, danju uz umjerene temperature i slabije izražen osjet sparine u poslijepodnevnim satima. Kod meteoropata su moguće povremene tegobe poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije.