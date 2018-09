Počela isplata jednokratne novčane pomoći penzionerima Srpske

BANJALUKA - U Republici Spskoj danas je počela isplata jednokratne novčane pomoći penzionerima, potvrđeno je Srni u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Novčanu pomoć danas će moći podići penzioneri koji penziju primaju posredstvom banaka, dok će narednih dana biti dostupna i penzionerima koji penziju primaju posredstvom pošte.

Penzioneri koji imaju penziju u visini do prosječne penzije, odnosno do 366 KM, dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM, a penzioneri čija je penzija u visini do prosječne plate, odnosno do 850 KM dobiće po 50 KM, a ostali koji imaju veću penziju od prosječne plate primiće po 30 KM.

Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći Vlada Republike Srpske donijela je 27. avgusta.