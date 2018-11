Počela isplata oktobarske penzije u Srpskoj

BIJELJINA - Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske počeo je isplatu penzija za oktobar za koje je potrebno 87,7 miliona KM u neto ili 88,8 miliona KM u bruto iznosu.

Isplatom oktobarske penzije obuhvaćen je ukupno 261.991 korisnik prava, od čega u Republici Srpskoj 212.877, a van Republike 49.114.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar iznosi 536,73 KM, što čini 60,93 odsto prosječne plate u Republici Srpskoj.

Prosječna penzija je 367,02 KM i čini 41,66 odsto prosječne plate u Srpskoj.

Iznos najniže penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža za minimalan staž do 15 godina je 187,84 KM, za staž od 15 do 20 godina 225,42 KM, za staž od 20 do 30 godina 262,98 KM, za staž od 30 do 40 godina 300,57 i za staž 40 i više godina 375,72 KM.Najviša penzije za oktobar u Republici Srpskoj iznosi 1.932,31 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u oktobru je iznosio 79,42 miliona KM.

Starosne penzije čine 56,82 odsto korisnika prava, porodične 28,48 odsto, invalidske 14,60 odsto i ostala prava 0,10 odsto.