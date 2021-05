Počela vakcinacija studenata Medicinskog fakulteta u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci je danas počela vakcinacija prve grupe studenata završnih godina studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci za koju se prijavilo njih 250.

Epidemiolog Jela Aćimović rekla je da su na red za vakcinaciju došli i studenti koji idu na praktičnu nastavu u bolnice gdje su u kontaktu sa pacijentima.

"Naravno, u riziku su da obole, a njihova vakcinacija predstavlja i zaštitu pacijenata u zdravstvenim ustanovama jer sprečava unošenje infekcije od mlađih ljudi", rekla je Aćimovićeva novinarima u Institutu za javno zdravstvo Srpske, gdje se studenti vakcinišu.

Ona je pohvalila studente da su velika pomoć zdravstvenim radnicima tokom pandemije virusa korona, te je naglasila da je ovo i svojevrsna poruka studenata svima da se vakcinacijom treba zaštititi od zaraze.

Govoreći o procesu vakcinacije u Srpskoj, Aćimovićeva je navela da će ona biti ubrzana jer Srpska ima na raspolaganju veće količine vakcina.

Ona kaže da su u Institutu do sada dali 4.000 doza vakcina.

"Vakcinisano je 2.300 ljudi, od toga 1.650 je kompletno vakcinisano sa dvije doze", rekla je Aćimovićeva i navela da je kineska vakcina "sinofarm" od nadležne agencije dobila upotrebnu dozvolu, pa će narednih dana biti distribuisana zdravstvenim ustanovama.

Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, Aćimovićeva napominje da još nije vrijeme za opuštanje, te da i dalje vrijede sve preporuke u vezi sa mjerama zaštite od zaraze.

Predstavnik studenata Medicinskog fakulteta Goran Gaćić rekao je da će danas biti vakcinisano 80 studenata vakcinom "sputnjik ve", a u toku cijelog procesa njih oko 250, koliko se i prijavilo.

On je precizirao da će vakcinu dobiti studenti od treće do šeste godine Medicinskog fakulteta, studenti pete godine farmacije, studenti zdravstvenih studija od prve do četvrte godine, kao i studenti dentalne medicine, odnosno stomatologije.

On očekuje da će veliki broj pripadnika studentske populacije biti vakcinisan jer, kako je istakao, za to postoji veliki interes.

Student šeste godine Medicinskog fakulteta Nanad Jaćimović, koji volontira u Institutu za javno zdravstvo, kaže da je za njega i kolege ovo veliko iskustvo, te da su volontirali i u kovid odjeljenjima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

On je pozvao sve građane Banjaluke i Republike Srpske da se što prije vakcinišu.