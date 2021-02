Počelo iskorjenjivanje šuge među migrantima kod Bihaća

BIHAĆ - U prihvatnom centru Lipa kod Bihaća počela je dezinfekcija prostora u kojima su smješteni migranti, kao i ljekarski tretman onih za koje je ustanovljeno da su zaraženi skabijesom, zaraznom bolešću koja se proširila među korisnicima kampa u posljednjih nekoliko sedmica.

Ove aktivnosti provode medicinski radnici Doma zdravlja u Bihaću, a prema riječima liječnice Ervine Murić, migrantima su podijeljeni nova odjeća i posteljina.

"Pored skabijesa, najčešće se javljaju u ambulatnu i žale na respiratorna oboljenja, a bilo je i nekoliko korisnika koji su bili sumnjivi na kovid, ali su njihovi testovi bili negativni. Zasad je vrlo značajno što nemamo niti jedan slučaj da je neko od migranata u Lipi zaražen virusom korona", istakla je Murićeva.

Ona je dodala kako je u kampu stacionirano i jedno sanitetsko vozilo koje u svakom trenutku može odvesti pacijenta u zdravstvene ustanove u Bihaću.

Ministrica zdravstva u Vladi USK Nermina Ćemalović izjavila je kako je veliki broj migranata zaražen skabijesom zbog samih uslova u kojima borave.

"U smještaju koji imaju u Lipi, bez obzira na zdravstvenu zaštitu koju im pruža Dom zdravlja, uslovi su takvi da se ne može do kraja istretirati skabijes. To je prelazno oboljenje, onakvi šatori i način smještaja utiču na cijelu sliku. Svaka tri dana moraju se tuširati u kabinama koje su im obezbijeđene, ali moraju i promijeniti odjeću i posteljinu, a nije u ovom momentu moguće sve to obezbijediti", istakla je Ćemalovićeva. Uslovi u kojima borave migranti u prihvatnom kampu Lipa sada su mnogo povoljniji u odnosu na raniji period, a oko hiljadu njih smješteno je u šatore koje su podigli pripadnici Oružanih snaga BiH.

U međuvremenu, obavljena je biometrijska obrada migranata u ovom kampu i izdato je 947 identifikacijskih kartica korisnicima.

Pripadnici Oružanih snaga BiH završili su inženjerijske radove na pripremi lokacije gdje se planira izgradnja budućeg kontejnerskog naselja. Podsjećamo da na proljeće treba započeti izgradnja kontejnerskog naselja za smještaj migranata u ovom kampu, čiji će kapacitet iznositi oko 1.500 korisnika.