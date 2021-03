Počelo obilježavanje sedmice Daun sindroma

Sedmica Daun sindroma danas je zvanično otvorena na Medicinskom fakultetu u Banjaluci manifestacijom čiji je cilj predstavljanje programa socijalne rehabilitacije osoba sa ovim sindromom i edukacija studenata o protokolu saopštavanja dijagnoze roditeljima prilikom rođenja djeteta sa Daunovim sindromom.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je novinarima da studenti ovog fakulteta već nekoliko godina aktivno sarađuju sa banjalučkim Daun sindrom centrom sa namjerom i željom da se smanji stigma koja postoji u društvu kada su u pitanju djeca sa Daunovim sindromom i drugim vrstama posebnih potreba.

“Upravo su studenti ovog fakulteta ti koji treba da pokažu puno razumjevanje i kod kojih ta sigma ne treba da predstavlja problem kako bi imali jedan zdraviji odnos prema takvoj djeci i kako bi na bolji način uključili osobe sa Daunovim sindromom u normalan život. Oni su kao i sve ostale osobe i mi treba da razumijemo njihovo stanje i potrebe”, naveo je Škrbić.

On je rekao da saopštavanje dijagnoze roditeljima prilikom rođenja djeteta sa Daunovim sindromom spada u novine koje se uvode u školovanje i edukacije studenata i da do sada toga nije bilo.

“To će pomoći kada postoji neko pozitivno iskustvo, kao što je to iskustvo iz Sankt Petersburga, a koje su prepoznale institucije sistema Rusije i koji su rekli da to treba biti pravilo i praksa. To jedna pozitivna razmjena koju možemo da predstavimo našim studentima da budu naoružani dodatnim znanjima i vještinama”, rekao je Škrbić.

Direktor Daun sindrom centra Banjaluka Zoran Јelić rekao je da je ovo prilika i da budući ljekari saznaju ne samo nešto više o socijalnoj rehabilitaciji, nego i sa protokolom o saopštavanju dijagnoze kako je to u Rusiji naložilo resorno ministarstvo.

“Ovo je nešto za budućnost i buduća pokoljenja, jer će se puno toga učiniti da se sruši stigma kada budući ljekari budu saopštavali roditeljima dijagnozu prilikom samog rođenja djeteta”, naveo je Јelić.

Sedmica Daun sindroma se završava 21. marta na Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom.