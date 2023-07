Počeo "Pecka autdor festival"

MRKONJIĆ GRAD - Dvodnevni "Pecka autdor festival" otvoren je danas u selu Pecka, kod Mrkonjić Grada, u prisustvu više stotina posjetilaca. Direktor "Pecka autdor festivala" Boro Marić rekao je da je ovaj festival porodičnog tipa i prilika da se pokaže kakve mogućnosti nudi Pecka, kao i okolna sela, dodajući da u posjetioce očekuju brojne aktivnosti.

"Posjetioce i ove godine očekuju aktivnosti kao što su brdski biciklizam, sportsko penjanje, pješačenje, kanjoning Koranom, istraživanje staništa bilja i gljiva, Šareni market sa dvadesetak štandova na kojima će se domaćinstva predstaviti sa proizvodima i suvenirima, sportsko-kreativne radionice za djecu - uz Sportsko-kulturni centar `Kids`, autdor sajam, predstave za djecu i edukativno-kreativne radionice, kao i neizostavni muzički program uz izuzetne domaće bendove", rekao je Marić.

On je naglasio da se festivalom, kroz aktivan boravak u prirodi, promovišu zdravi životni stilovi i navike, s dodatnim ciljem popularizacije ruralnog turizima, unapređenja i promocije lokalne ponude i prirodnog nasljeđa Pecke. "Odlučili smo da živimo ovdje i taj prostor dijelimo sa vama. Pravimo takav ambijent da ovo bude savremeno selo. Mape su ažurirane, izvori Sane zaštićeni i njima upravlja Grin vejs /Green ways/. Izgrađena je nova infrastruktura i označene staze, tako da je područje izvora Sane idealno za uživanje", rekao je Marić dodajući da je to samo jedna od tački za uživanje u prirodi. On je istakao je da je ponosan na organizacioni tim i prijatelje ovog festivala koji su ove godine podržale važne kompanije, čijim predstavnicima su na otvaranju festivala uručene zahvalnice, kao i prijateljima festivala – vodičima i voditeljima radionica. "Prije dvije hiljade godina, ovdje je bilo odmaralište i želimo da tako bude i ubuduće. Siguran sam da ćemo sljedeće godine imati još veći događaj", rekao je Marić naglašavajući da je njihova misija da naprave čaroliju od Pecke. Predstavnik opštine Mrkonjić Grad Nataša Arežina otvorila je Šareni market "Pecka autdor festivala", na kojem je više od 20 izlagača iz ove opštine, Banjaluke, Ribnika, Drvara i Šipova predstavilo tradicionalna jela, narodne rukotvorine, zanatske proizvode, razne vrste sokova i proizvode od meda. Arežina je istakla da je opština Mrkonjić Grad kroz projekat "Pijaca za 21 vijek" u okviru programa "EU4AGRI" nabavila 60 mobilnih štandova i prenosivu podlogu za štandove koji su se koristili prilikom ogranizacije "Pecka autdor festivala", ali će biti na raspolaganju poljoprivrednim ponuđačima i prilikom drugih manifestacija i sajmova.