Početkom septembra stiže promjena vremena

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini danas i sutra se očekuje nestabilno vrijeme uz padavine, dok će se do kraja mjeseca na zapadu i sjeverozapadu zadržati promjenljivo i nestabilno vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stabilniji period na prostoru centralne, istočne, sjeverne i jugozapadne dijelove, te na prostoru Hercegovine prognozira se od 28. avgusta do 3. septembra. Tada bi očekivane jutarnje temperature mogle biti od 11 do 16, na jugu od 17 do 22 stepena Celzijusa, a dnevne od 26 do 31, dok se na jugu očekuje od od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

Promjena vremena uz padavine i osvježenje očekuje se od 3. septembra do kraja prognoznog perioda 10. septembra.

Temperaturni režim će se malo promjeniti pri čemu će minimalne temperature imati vrijednosti od 8 do 13, a maksimalne od 15 do 20 stepeni Celzijusa, na jugu od 24 do 29, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.