Počinje akcija prikupljanja sredstava za liječenje Miloša Božovića

​Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Ilidža pokreće niz aktivnosti u cilju prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Miloša Božovića koji se već osam godina nalazi u stanju budne kome.

On je u julu prošle godine dobio mogućnost liječenja matičnim ćelijama u Moskvi koje iznosi 120.000 evra.

Proces liječenja matičnim ćelijama kojem je Miloš Božović bio podvrgnut u Moskvi već su počele da daju rezultate, pa je tako nakon samo četiri doze počeo da pokazuje značajan napredak.

U odnosu na prije dvije godine Miloš je porastao, on sjedi, ima izoštren vid, osjeti svaku promjenu toplote i hladnoće, dodir i govor oca.

Miloš treba da primi još 16 doza, a najveća prepreka za nastavak liječenja predstavlja nedostatak novčanih sredstava i nepostojanje direktnih letova za Moskvu. Crveni krst i Miloševa porodica ovim putem posebno apeluju na državne organe da se aktivnije uključe i pomognu.

"Miloš je već trebao biti u januaru mjesecu u Moskvi, ali nemamo sredstava. Digli smo kredite, stavili smo sve pod hipoteku za liječenje djeteta, sve pokušavamo što možemo. Međutim, nismo naišli na razumijevanje onih koji to mogu osim Željke Cvijanović kojoj sam neizmjerno zahvalan, a koja je prošli put za let uplatila 15.000 evra. Naime, Miloš ne može da leti komercijalnim letovima već specijalnim medicinskim avionom, a takav let mnogo košta. Pola Evrope ne smije da leti u Moskvu, a pola nema licencu, dok oni koji smiju ucjenjuju nas", kaže Milošev otac Aleksandar Božović, prenosi RTRS.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Ilidža preduzeće niz aktivnosti, a uskoro će biti u funkciji i humanitarni broj.

Miloš Božović je bio golman juniorske ekipe FK Slavija iz Istočnog Sarajeva. Na utakmici 2014. godine doživio je tešku povredu glave i pao u komu.