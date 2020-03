Počinje dostava namirnica starim i bolesnim u Banjaluci

BANJALUKA - Grad Banjaluka od danas je omogućio dostavu hrane i drugih namirnica starijim, bolesnim i nemoćnim osobama, a servis će biti aktivan sve dok traje epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona.

Cilj akcije pod nazivom "Niste sami" jeste da potencijalno najugroženije kategorije stanovništva ostanu kod kuće, a da im namirnice budu dostavljane u domaćinstva, saopšteno je iz Gradske uprave.

Sistem će raditi svaki dan, osim nedjelje, a pravo na korištenje usluga imaju stariji od 65 godina, kao i hronični bolesnici, trudnice, slabovida lica i druge zdravstveno ugrožene osobe.

Sistem funkcioniše tako što korisnik poziva telefonom kol-centar servisa na broj 065/ 01 02 03, ostavlja lične i podatke o tome koje su mu namirnice potrebne.

"Namirnice se mogu naručivati od 8.00 do 16.00 časova, a isporuka je do 18.00", pojašnjavaju iz Gradske uprave, uz napomenu da je moguće naručiti do 15 namirnica, u najvećoj pojedinačnoj težini do tri kilograma, a nije moguće naručivati alkohol i luksuznu robu.

Po dostavi dostavljaču se plaća roba uz izdati fiskalni račun, a cijena namirnica je ista kao u tržnom centru, bez dodatnih troškova dostave.

Sistem pokriva urbano područje Banjaluke u granicama do naselja Karanovac - do motela "Dragana", do željezničke rampe u naselju Zalužani, do naselja Pavlovac i do naselja Šargovac.

"Za nekoliko dana u funkciji će biti i servis za dostavu lijekova istim kategorijama stanovništva", ističu iz Gradske uprave.