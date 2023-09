Počinje gradnja memorijalnog kompleksa stradalim srpskim civilima Sarajeva

BANJALUKA - Gradnja memorijalnog kompleksa posvećenog civilima stradalim u 20. vijeku trebalo bi da počne već idućeg mjeseca, a imena 7.000 Srba, koji su život izgubili, biće prikazana na led displejima i predstavljaće trajnu postavku, rekao je “Glasu Srpske” gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Gradnja spomen-kompleksa trebalo je da počne u martu ove godine, ali je zbog problema koji su se pojavili na terenu odgođena za jesen.

- Memorijalni kompleks posvećen Srbima civilima stradalim u 20. vijeku biće izgrađen u opštini Istočno Novo Sarajevo. Još lani smo počeli aktivnosti u vezi sa tim pitanjem. Mnogo posla je završeno. Stručni tim, koji je bio formiran od strane predstavnika Istorijskog instituta u Istočnom Sarajevu, završio je prikupljanje podataka o stradalim civilima. Oni su došli do brojke od 7.000 stradalih civila u Prvom i Drugom svjetskom ratu te Odbrambeno-otadžbinskom ratu na području sarajevsko-romanijske regije - kazao je Ćosić.

Naglasio je da će imena stradalih biti virtuelno kroz led svjetla prikazana na memorijalnom spomen-kompleksu te će predstavljati trajnu postavku i samim tim podsjećati sve buduće generacije na one koji su život izgubili od strane neprijatelja u prošlom vijeku.

Ćosić podsjeća da je glavni projekat memorijalnog spomen-kompleksa završen u proljeće, ali je početak gradnje prije svega prolongiran jer se na istoj lokaciji nalazi i vrelovod.

- Lokalitet budućeg spomen-kompleksa je park Sunca u Istočnom Novom Sarajevu, a centralni vrelovod koji ide od “Toplane” do krajnjih korisnika prolazi sredinom parka. Izgubili smo nekoliko mjeseci dok smo taj problem riješili i sve je to prolongiralo prve zacrtane rokove gradnje, ali i završetka memorijalnog spomen-kompleksa. Sada su svi ti problemi otklonjeni i ja očekujem da će gradnja početi za 15 do 20 dana - poručio je Ćosić.

Ako radovi počnu idućeg mjeseca, Ćosić očekuje da bi uz uvažavanje svih složenosti i vremenskih uslova, gradnja memorijalnog spomen-kompleksa trebalo da bude okončana već polovinom iduće godine.

- Spomen-kompleks biće na ponos svih generacija i govoriće o stradanju Srba u 20. vijeku - naglasio je Ćosić.

Podsjetio je da je Vlada RS još lani doznačila prvih 800.000 maraka za memorijalni spomen-kompleks, a trenutno na računu imaju oko 600.000 KM.

- U izgradnju spomenika koji će se nalaziti u samom memorijalnom kompleksu utrošeno je 200.000 maraka. Riječ je o centralnom spomeniku Bijelom Anđelu, koji simbolizuje žrtvu i ponovno uzdizanje te tri replike crkava, Stare Baščaršijske, Saborne i Preobražinske, koje svjedoče o trajanju Srba kroz vjekove u Sarajevu - zaključio je Ćosić.

Nijemi svjedok

Direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović nedavno je rekao da memorijalni kompleks u Istočnom Novom Sarajevu neće predstavljati samo ugaoni kamen naše kolektivne kulture pamćenja.

- Memorijalni spomen-kompleks biće i nijemi svjedok zatiranja jednog čitavog naroda na prostoru koji je naseljavao od ranog srednjeg vijeka - poručio je Mastilović.