Počinje izrada dokumentacije za brzu cestu Prijedor - Donja Gradina

Nakon Nove godine počeće izrada planske i studijske dokumentacije za izgradnju brzog puta Prijedor - Kozarska Dubica - Donja Gradina.

Izgradnja ove trase od velikog je značaja za stanovništvo, ali i privrednike ove regije, jer će im, prije svega, poboljšati bezbjednost i omogućiti brži pristup Evropskoj uniji.

Već početkom naredne godine biće izvršen izbor konsultanta koji će raditi plansku i studijsku dokumentaciju za izgradnju brzog puta Prijedor - Kozarska Dubica - Donja Gradina. Nakon toga počeće izrada idejnog i glavnog projekta za ovu dionicu.

"U ovom momentu najvažniji je korak da se uradi kvalitetna studijska i planska dokumentacija, odnosno da se uradi kvalitetan izbor trase, imajući u vidu više kriterijuma", ističe Dušan Topić, direktor Autoputeva Republike Srpske.

O vrijednosti i dužini trase brzog puta, koji će predstavljati alternativu za sada je rano govoriti. Ipak, značaj za lokalne zajednice koje će povezivati biće veliki.

"Najbitnije je da je ta brza cesta od velikog značaja za grad Prijedor i za sve građane, a posebno za privrednike koji su izvozno orjentisani, jer će na taj način brže stizati do graničnog prelaza, to jeste do Evropske unije", kaže Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.

"Svaka opština zavisi od povezanosti, odnosno komunikacija. Kada imamo dobru infrastrukturu, imamo veće šanse za poboljšanje i životnog i poslovnog ambijenta", dodaje Darijan Babić, načelnik Odjeljenja za srambeno-komunalne poslove Kozarske Dubice.

Najveću korist imaće privrednici, posebno prevoznici. Udaljenost od Prijedora do graničnog prelaza Donja Gradina od oko 60 kilometara, putujući dosadašnjim putem, zbog čuvanja tereta prelazili su za sat i po vremena. Zahvaljujući brzom putu, uštede vremena biće velike.

"Ako uzmemo u obzir na takvoj kratkoj relaciji, 60 km na autoputu će preći za 35-40 minuta. Znači bićemo u predonsti sat i po vremena. A da ne govorimo o bezbjednosti kamiona", navodi Igor Beben, vlasnik prevozničkog preduzeća.

Zadovoljni su i građani, kojima će bezbjednost prilikom putovanja biti uveliko poboljšana.

Ukoliko sve bude išlo predviđenom dinamikom, početak izgradnje brzog puta Prijedor - Kozarska Dubica - Donja Gradina, trebalo bi da počne u naredne dvije godine.

(RTRS)