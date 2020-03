Počinje nastava za osnovce putem televizijskog prenosa

BANJALUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizovaće od danas nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenike od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Srpskoj.

"Osnovni cilj organizovanja ovog vida nastave za učenike osnovne škole, osim brige za njihovo zdravlje i bezbjednost, jeste namjera da preduzmemo sve da se učenicima omogući kontinuitet u učenju i radu i tako im pomognemo da lakše prebrode prekid nastave, te da budu što spremniji za njen nastavak kada dođe vrijeme za to", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.

Za učenike prve i druge trijade /od prvog do petog razreda/ nastava na daljinu biće emitovana u trajanju od tri časa sa početkom u 9.10 časova svakim radnim danom, prema prethodno utvrđenom rasporedu po predmetima i razredima.

Predmetna nastava od šestog do devetog razreda biće emitovana u terminu od 12.30 časova, prema prethodno utvrđenom rasporedu za svaki predmet. Ovim vidom nastave neće biti obuhvaćeni nastavni predmeti fizičko vaspitanje, likovna kultura, muzička kultura i demokratija i ljudska prava.

U saopštenju se napominje da će ovaj vid nastave podrazumijevati smjernice i instrukcije za savladavanje gradiva prema nastavnim planovima i programima za svaki pojedinačni predmet, te zadatke za samostalno rješavanje i primjere korisne za proces učenja.

Svi snimljeni nastavni sadržaji biće stalno dostupni na zvaničnoj veb-stranici RTRS /www.rtrs.tv/, što znači i dostupni učenicima koji propuste njihovo emitovanje u redovnim terminima od 9.10 časova, odnosno od 12.30 časova.

U saopštenju se navodi da je u toku priprema drugih vidova komunikacije i interakcije učenika sa nastavnicima razredne i predmetne nastave, a s ciljem pomoći učenicima i što lakšeg i efikasnijeg prevazilaženja situacije u kojoj nije moguće organizovati redovan vaspitno-obrazovni proces.

U saopštenju se dodaje da će o ovim i drugim važnim pojedinostima, koje će pratiti ovaj vid nastave, sve škole, kao i javnost biti blagovremeno informisani, kako putem javnog radio-televizijskog sistema tako i putem drugih elektronskih medija.

Kada je riječ o nadoknadi nastave u srednjim školama u Republici Srpskoj, ona će biti organizovana u skladu sa mogućnostima i okolnostima koje diktira aktuelna situacija u vezi sa pojavom i širenjem virusa korona u Republici Srpskoj, ističe se u saopštenju.

"Svakako ćemo nastojati da nadoknadu uspostavimo na najbolji mogući način, vodeći računa o kvalitetu nastave, važnosti kontinuiteta u sticanju znanja i vještina putem redovnog vaspitno-obrazovnog procesa i ishoda učenja", naveli su iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Nastava za prvi razred na rasporedu je od 9.10 do 9.40 časova, drugi od 9.40 do 10.10 časova, treći 10.10 do 10.40 časova, četvrti od 10.40 do 11.10 časova, te peti od 11.10 do 11.40 časova.

Raspored izvođenja nastave za šesti razred je od 12.30 do 12.50 časova, sedmi od 12.50 do 13.10, osmi od 13.10 do 13.30, te deveti od 13.30 do 13.50 časova.

U saopštenju je naveden i sedmični raspored izvođenja nastave u razrednoj nastavi i raspored izvođenja nastave u predmetnoj nastavi.