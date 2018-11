Počinje useljavanje brucoša u studentske sobe

BANJALUKA - Agonija u vezi s useljavanjem u drugi paviljon najviše je pogodila novoupisane studente, a posebno nas brucoše koji smo došli iz dalekih opština, jer smo bili prinuđeni da tražimo privatni smještaj, kazala je juče Gordana Miličević iz Bileće, studentkinja prve godine mašinskog fakulteta.

Ona je bila danas s grupom nezadovoljnih studenata, kojima se priključio i Draško Stanivuković, novoizabrani poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS, a okupili su se ispred Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci.

Studenti najavljuju proteste ukoliko im do sutra ne bude dozvoljeno useljavanje u rekonstruisane sobe u drugom paviljonu studentskog doma.

Podsjećamo, paviljoni su oštećeni u nevremenu lani u decembru, a u međuvremenu se pristupilo njihovoj sanaciji, koja se odužila, odnosno nije završena do početka nastave.

Nadležni iz doma tvrde da sutra počinje useljavanje brucoša, a potom ostalih.

Vladimir Mišković iz Ribnika, student prve godine ekonomije, kaže da je u posljednjih mjesec dana više puta obećano da će ući u studentske sobe, pa ništa od toga.

"Zaista ne vjerujem da će to biti ispoštovano, s obzirom na to da je toliko puta probijen rok. Želim da naglasim da sigurno izlazimo na protest ukoliko se ne uselimo", ističe Mišković.

Marijana Maksimović, student treće godine farmacije iz Šipova, ističe da joj je privatni smještaj pet puta skuplji nego kada je u domu.

"Ispaštamo i mi i naši roditelji, kao da je danas lako izdvojiti oko 500 KM mjesečno za stan, umjesto 100 KM, koliko bih plaćala da stanujem u domu", kaže Marijana.

Rukovodstvo SC "Nikola Tesla" čvrsto obećava da će studenti već od danas biti useljavani u studentske sobe.

"Već danas počinjemo s useljavanjem brucoša, a u narednom periodu krenuće useljavanje i ostalih studenta", kazao je za "Nezavisne" Dragoslav Topić, v.d. direktora SC "Nikola Tesla".

Što se tiče radova na prvom paviljonu, Topić ističe da nije optimističan te da ne vjeruje da će biti završeni u predviđenom roku.

"Izvođač je rekao da će rok biti probijen do 15 dana, obilazio sam prvi paviljon i iz onoga što vidim, bojim se da to neće biti ni do kraja ove godine", priznao je Topić.

Ljubiša Karlica, predsjednik Skupštine studenata SC "Nikola Tesla", kazao je da je drugi paviljon dobio upotrebnu dozvolu, koja je kočila useljavanje studenta.

"Danas već krećemo sa smještajem studenta u nove rekonstruisane i modernije sobe, a vrlo brzo će početi s radom i menza", kazao je Karlica.

I iz Unije studenata Republike Srpske ističu da je drugi paviljon SC "Nikola Tesla" u Banjaluci renoviran i da bi studenti, u fazama, već od petka trebalo da se počnu useljavati.

"Nastava je počela 8. oktobra, a studenti tek sada treba da se usele u drugi paviljon. Još se ne zna kada će biti završena rekonstrukcija prvog paviljona i smatramo da je probijanje roka u ovolikoj mjeri najvećim dijelom odgovornost izvođača radova", poručili su iz Unije studenata RS.

Dodaju da se sada kada su stvoreni dobri uslovi za život u drugom paviljonu njihov fokus prebacuje na prvi paviljon.