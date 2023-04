Podigao kredit i kupio kuću porodici sa 12-oro djece

STOLAC - Aktivista Demir Mahmutčehajić iz Stoca zajedno sa suprugom odlučio je pomoći romskoj porodici, tačnije majci sa 12-oro djece.

Podigao je kredit i kupio im kuću. Nažalost, zbog okruženja i komšiluka koji nije htio prihvatiti ovu porodicu, kuća je ostala prazna. Ipak, na druge načine pomoć stiže porodici, a uskoro bi trebalo biti izgrađeno i kontejnersko naselje.

Kako nam ispričao Mahmutčehajić, ova porodica je deportovana iz Njemačke, nakon što je je otac preminuo.

"Oni su otišli tamo tražeći azil i vratili se u naselju u kojem su živjeli prije Njemačke. Članovi šire porodice su im pomogli da naprave stračaru. Pokušavao sam da im nađem smještaj. Dva puta sam dogovarao s vlasnicima objekta da idu pod kiriju i dva puta su vlasnici mijenjali dogovore jer su komšije vrlo jasno rekle da ‘ne žele cigane u svojoj okolini", priča on za N1.

Zbog toga su Mahmutčehajić i njegova supruga odlučili da podignu kredit i kupe im kuću. Međutim, tu problemi nisu stali.

"Kad smo doveli majku sa najmlađom djecom, mahala je odmah pokazala toliku netrpeljivost, da se majka prepala i rekla da ne mogu tu da žive, jer se ne osjećaju dobro. Onda sam saznao da ljudi okolo potpisuju peticiju jer namjeravam dovesti Rome u mahalu", ispričao je Mahmutčehajić.

To su samo neke stvari na koje su naišli. On tvrdi da se ovdje ne radi o latentnom rasizmu, nego direktnom rasismu, jer da se radi o bilo kome drugome sa samohranom majkom i 12-ero djece, sve bi se diglo.

"To 12-ero djece bi bilo predstavljeno kao borba protiv bijele kuge. To bi bio čin borbe protiv patriotizma oko kojeg se sve vjerske zajednice moraju okupiti. U Stocu su oni nevidljivi", rekao je on.

Ova porodica sada ima i topao obrok, a i priliku da zaradi novac. Najstarijem dječaku su kupili auto da može ići po hranu, a sve kako bi ih involvirali da počnu osjećati šta znači ljudsko dostojanstvo.

"Najteže je ovdje što sistem nije uključen da se Romima vrati ljudsko dostojanstvo. Najteže je prositi. Kad se dođe do toga da je lako prositi, to znači da je ljudsko dostojanstvo već uništeno", poruka je Mahmutčehajića.

Pojasnio je i da je zbog reakcije komšija kuća prazna, a da će oni vraćati kredit kako znaju.

"Nastavili smo da tražimo rješenje za njih, da se mogu osjećati komotno. Onda smo se dogovorili sa našim prijateljem koji će nam pomoći, jer kontejnersko naselje još nije napravljeno. On donira kontejnere, i tu ćemo napraviti naselje za njih, koje će biti privremeno dok sistem ne riješi ovaj problem. Kontejnersko naselje za ovu porodicu još nije napravljeno, ono će biti za 15 dana ili mjesec. Puno je ljudi uključeno u ovu priču. Što se tiče ove porodice mi ćemo riješiti pitanje njihovog stanovanja, ohrabrit ćemo ih da idu u školu", kazao je Mahmutćehajić.

Prema njegovom mišljenju, ovo je najveći problem društva i sve dok se ne okrenemo sistematski prema tome, da ispravimo ovo stanje, bićemo u stanju u kakvom jesmo.

Podsjetimo, 8. aprila je Svjetski dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svijesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.