Podignuta optužnica protiv predsjednika SDS-a Milana Miličevića

TESLIĆ - Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv predsjednika SDS-a Milana Miličevića.

Ovu informaciju potvrdio je lider SDS-a na svom Facebook nalogu, nazvavši je spektakularnom viješću koju će pojedini jedva dočekati.

Podsjetimo, Miličević je krajem jula saslušan u Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske u svojstvu osumjičenog nakon što je jedan od investitora u Tesliću prijavio da mu Miličević kao načelnik opštine opstruiše izgradnju objekta.

Nakon što je optužnica podignuta, kazao je da je sve ovo davno dogovoreno i precizno tempirano, te da ima političku pozadinu.

"Režiseri isti i u isto vrijeme. Tajming - početak predizborne kampanje. Ne postoje vaši milioni, poslovni prostori i položaj da bih sageo glavu!

Ne bih pristao biti kao one glavonje koje su prodale obraz. Ne bih pristao biti nespsobnjaković kojim manipulišete. Nikada!", poručio je Miličević, pa nastavio:

Naveo je i koga smatra odgovornim za to što je optužnica podignuta.

"Ovaj put iza optužnice stoji Alen Seferović, povjerenik SDA za Teslić. Čovjek koji je glavni organizator najveće izborne krađe u Republici Srpskoj u vrijeme referenduma u Tesliću. Njegov glavni prijatelj u ovom režiranju je Radislav Đurić Raša koji je opštinu ogolio za milione. Tu je neizostavno i Srđan Klječanin Rufi, još jedan od organizatora brojnih kriminalnih radnji i čovjek koji uništava šume i rude Teslića i cijele Republike Srpske. Njihova dalja pohlepa dobija nova krila. Ponovo tuži opštinu i traži milione. Svakom nepotkupljivom čovjeku gađenje je osnovna emocija kada shvati ko su oni koji tuže i šta im je motiv. Šta bi tek radili da se dokopaju opštinske vlasti u Tesliću?!", napisao je Miličević.

Rekao je da ga ovo neće pokolebati u daljoj borbi.

"Kada bih posustao osramotio bih grobove svojih roditelja i svoje prijatelje koji su život dali za Republiku Srpsku. Kada bih odustao bio bih kao one glavonje ili oni koji nemaju šta reći i koji pričaju tišinom. To bi značilo da su me uplašili ili kupili.

Nisam čovjek koji odustaje i koji se boji. Nemam strah ni od čega jer znam da su oni sposobni na sve, pa čak da nam plaše i djecu. Nemam strah ni od njihovih optužnica, namještaljki, prisluškivanja, ucjena i prijetnji, medijskog linča", kazao je pored ostalog predsjednik SDS-a.

Dodaćemo i to da je prijava protiv Miličevića uslijedila jer je jedan investitor navodno bio nezadovoljan time što nije dobio upotrebnu dozvolu za objekat koji je gradio.

Miličević je tokom saslušanja rekao da se ne osjeća krivim.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.