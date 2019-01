Podnesen izvještaj protiv četiri lica, među njima i Davor Dragičević

Komentari: 7

Banjaluči Papak

Cilj PZDE je da drzi narod u strahu kao biva od Vlasti bas kao sto su to cinili svih ovih mjeseci. Posto je PZDA izgubila izbore tik tak tik tak i nije u stanju da poboljsa privrednu situaciju, dovede investitore sa zapada i otvori nova postrojenja zato je izazvala nemire da bude još gore od gorega, strah je najbolje sredstvo da se narod drzi u pokornosti. Strah je primaran osjecaj i kad ga manipulator proizvede kod mase onda je masa lako kontrolisana i sa njom se moze ciniti sve sto manipulator zeli. Davor je pokazao nevidjenu hrabrost jer je izgubio pamet. Ono sto je on ucinio moze samo covjek kojeg je velika bol i nepravda natjerala da se pobuni protiv Republike Srpske a za potpuno jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu zato je i napadao sve druge mrtve i žive. . Na to ga je navukao režim Bakira Izetbegovića SDS i PDP koji su Davora iskoristili za svoje političke ciljeve. Mora se pojaviti i najmanja pukotina u njihovoj slici Repulike Srpske jer tako se ruši RS dok je u federaciji bajkovito stanje.. Pitanje je do kojih ce granica papak Govedo i ostali ici da ostvari svoj cilj preko Davora. Jedno je sigurno, svaki dan njegov propali rezim izgleda sve jadniji. Sto vise ostaje na vlasti na nivou BiH sve vise lici na vola.