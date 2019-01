Podnesen izvještaj protiv četiri lica, među njima i Davor Dragičević

Komentari: 8

Banjaluči Papak

U normalnim drzavama kao ni u RS policija ne ubija mlade ljude pa poslije to ubistvo pokusava prikriti i optuziti zrtvu da je narkoman i kad to jeste osim u nekim kao u Italiji a da ne govorim o americi .. U normalnim drzavama za ovakav slucaj jave samo rodbini da je njihov član mrtav i to je to. Ali isto tako u normalnim državama takvi skupovi ne bi bili tolerisani ni 1 sat vremena. Srbi su navikli na Republiku Srpsku . Zato vam smeta Davor koji se buni protiv nepravde i Republike Srpske i koji je za BiH jer misli da će tako sve da zna.. Vi bi da slusate Zvezde granda i slicno smece jer za to vam ne treba upotreba mozga isto kao i mi u federaciji ali kod nas je ekonomsko stanje bajkovito i svaki dan neko bude ubijen. Mi Bošnjaci smo najveci lažni prijatelji PZDE nego sto bi to bio bilo ko drugi. Ovo ciniti PZDI samo bolestan covjek koji ima jedini interes, a to je da se istresa. Sad krivite PZDU umjesto da se svi okomite na RS i na sistem iz Engleske koji ga stiti. kreni stani kreni stani to nas Bošnjake dovodi do ludila a posebno strane faktore