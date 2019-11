Podrška ključ za žensko preduzetništvo

BANJALUKA - Samo 2,7 odsto žena u BiH između 18 i 64 godine je u procesu osnivanja biznisa ili imaju biznis mlađi od tri godine, dok je regionalni prosjek šest odsto, podaci su ovo Globalnog monitora Londonske poslovne škole.

Takođe se, povodom Globalne sedmice preduzetništva, naglašava da čak 41,3 odsto žena u BiH ne osniva biznis zbog straha od neuspjeha.

"Niz je razloga za ovakvu brojku, a neki od njih su da samo 10,2 odsto žena u BiH smatra da žene imaju pozitivne poslovne prilike i to je pretposljednji procenat u svijetu, a samo 12,7 odsto žena u BiH navodi da je lako za ženu da započne vlastiti biznis", navedeno je u ovom izvještaju.

Kako je navedeno, pomenutim brojkama svjedoče i iskustva Fondacije 787, koja je u proteklih pet godina, pomagala žensko preduzetništvo.

Prema mišljenju sagovornica "Nezavisnih", iako u ženskom preduzetništvu nije lako uspjeti, uz podršku je i te kako moguće ostvariti rezultate.

Biljana Marković, v.d. direktora preduzeća "Orao" iz Bijeljine, kazala je da je ženama preduzetnicama potrebna, kako moralna, tako i materijalna podrška.

"Žena mora da ima dovoljno samopouzdanja i mora da zna da radi to što želi da radi, dakle, treba da ima ideju prije svega, podršku porodice, znanje, iskustvo, želju, ali sve to potpomognuto materijalnim izvorima. Ako to nisu lični izvori, onda država ili lokalna zajednica moraju stati iza toga", savjetuje Markovićeva.

Kako pojašnjava, obično na pomen ženskog preduzetništva ljudi pomisle da je riječ o privatnom preduzetništvu, malim privatnim radnjama, zanatima ili biznisu gdje se žene bave nekim ručnim radom ili aktivnostima koje u startu ne izgledaju profitabilno.

"Pod ženskim preduzetništvom se podrazumijeva i rukovođenje i odgovornost i na nivou kompanija koje su i u državnom i poludržavnom vlasništvu", istakla je Markovićeva.

U svom radu susretala se i sa pozitivnim i sa negativnim iskustvima.

Pozitivna se, kako ističe, odnose na to što se ženama na neki način pruža šansa, ne toliko mnogo i ne toliko često, ali ako se u nekom prethodnom periodu rada dokažu, onda im se pruža šansa da uspiju u svom poslu.

Dragana Kokot, predsjednica Savjeta za žensko preduzetništvo RS, ističe da je od ukupnog broja privrednih društava u RS, njih 30 odsto u vlasništvu žena ili su žene na rukovodećim pozicijama.

"Generalno, to još jeste mali procenat žena angažovanih u samim privrednim aktivnostima, jer se uzima u obzir i podatak da je većina populacije, ne samo kod nas nego i u svijetu, ženska populacija i kod nas su, recimo, 50 odsto onih koji su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje - žene, tako da postoji ogroman ekonomski potencijal u smislu većeg angažmana te populacije i kod nas i u EU", istakla je Kokotova.

Pojasnila je da je u septembru ove godine usvojena Strategija za podršku ženskom preduzetništvu, koja se sastoji, kako od konkretne finansijske podrške tako i od savjeta i zastupanja interesa.

"U ovom momentu strategijom je predviđen određen iznos sredstava koji će biti u narednoj godini dostupan ženama preduzetnicama i ženama koje žele započeti svoje poslovanje i to je iznos dva do četiri miliona. Sad, kako će tačno biti raspoređen, to ćemo vidjeti", zaključila je Kokotova.