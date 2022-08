Podržati sve dojilje, pa i one koje doje u javnosti

DOBOJ - Dojenje je kod nas još tabu tema, mišljenja su majke koje su svoju djecu hranile vlastitim mlijekom, a na dojenje u javnosti, odnosno svaki put kada je dijete gladno, i dalje se gleda podozrivo i s predrasudama.

"Ja sam svoje treće dijete dojila svugdje. U parku, na ulici, čak i u crkvi, na sastancima. Žena nije seksualni objekat, to je izvor hrane za to dijete i ta dojka je hrana tom djetetu. Bilo je neprijatnih situacija u svakom smislu, dobacivanja, ali apsolutno nisam imala problem s tim, to sam ja u svojoj glavi posložila. Još jedna stvar, dojenje je teško, pogotovo da se uspostavi laktacija na početku. Žene bi trebalo da imaju veću podršku, da imamo dule ili babice koje će isključivo biti posvećene dojenju", iskrena je Vesna Vukmirović, majka troje djece, koja je svog mlađeg sina dojila tri godine.

U svijetu se od 1. do 7. avgusta obilježava Sedmica dojenja, a Slaven Krajina, pedijatar u Domu zdravlja u Doboju, poručuje da je majčino mlijeko nešto najbolje što svaka majka može da ponudi djetetu.

Zbog toga, navodi pedijatar, treba podržati sve dojilje, odnosno majke koje doje dijete kada god je gladno, pa i u javnosti, ali isto tako treba razbijati i predrasude o dojenju i majčinom mlijeku.

"Ono što je jedna od najčešćih zabluda kada govorimo o majčinom mlijeku jeste to da majke dođu i kažu prekinule smo dojenje zato što moje mlijeko nije dovoljno kvalitetno, što je netačno i taj mit i zabludu treba razbijati zato što majčino mlijeko ne može da bude nekvalitetno. Onda često dolaze pa kažu da imaju malu količinu, i to je tačno. Ispočetka zaista bude mala količina mlijeka, ali ta mala količina ima nešto veću količinu energije nego kasnije i ona je dovoljna da zadovolji energetske potrebe djeteta", kazao je Krajina.

Kod nas majke najčešće doje svoju bebu do godinu dana, a šta ih čeka nakon što svoje čedo stave na grudi, saznaju i u školi za trudnice.

"Ima situacija u kojima žena jednostavno ne može da doji i ne treba osuđivati. Štaviše, treba je podržati na svaki način. Što se tiče savjeta, imaju dosta pitanja koja se odnose na neke probleme koje obrađujemo u toku škole za trudnice, a to su problemi koji nastaju treći-četvrti dan nakon početka dojenja kao što je mastitis, upale nakon poroda. Zanimaju ih i prvi dani dojenja, to što se javlja u prvim danima poslije poroda", rekla je Jasmina Tubić, glavna sestra u Službi za ginekologiju Doma zdravlja.

Mostar dobija klupu za dojenje i presvlačenje beba

Povodom Svjetske sedmice dojenja u Mostaru će biti postavljena prva klupa za dojenje i presvlačenje beba u parku Zrinjevac.

Ovime će se prostor parka učiniti pristupačnijim i ugodnijim mjestom za majke i njihove mališane.