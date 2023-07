Podsjetnik za sve koji još nisu zamijenili SIM karticu!

​Kompanija m:tel vas podsjeća da do kraja mjeseca jula imate mogućnost zamijeniti svoju 3G SIM karticu za 4G karticu po promotivnoj cijeni od 1 KM + PDV.

Za sve korisnike mobilne telefonije kompanije m:tel, a koji još nisu zamijenili svoju SIM 3G karticu za 4G, važna napomena je da je pravo vrijeme da to učine do kraja ovog mjeseca. Naime, do tog perioda novu, 4G karticu ćete dobiti po promotivnoj cijeni od 1 KM + PDV.

Podsjećamo vas da ćete zamjenom kartice unaprijediti brzinu vašeg mobilnog interneta, a nećete imati ni probleme s mrežom kada ste u romingu, budući da se 3G mreže gase širom svijeta.

Svakako, kompanija m:tel vam i ovoga ljeta stavlja na raspolaganje još bogatije ponude roming tarifnih opcija za što ugodniji boravak u inostranstvu. Hit ove sezone je Net roming Evropa tarifna opcija za pretplata korisnike, koja će vam omogućiti da koristite mobilni internet u više od 30 evropskih zemalja!

U ponudi je izbor od tri, sedam ili 15 dana važenja, a i ovu tarifnu opciju, kao i za već postojeće za pojedinačne zemlje, možete aktivirati slanjem SMS-a, putem putem m:go BiH aplikacije, putem USSD menija „Moj meni“, pozivom koda *100#, putem web stranice m:tel-a, kao i putem aplikacije/portala „Moj m:tel“.

Detaljnije informacije o zamjeni kartice, kao i o roming tarifnim opcijama za postpaid korisnike pronađite na sajtu www.mtel.ba ili pozovite na broj telefona 0800 50 000.