Pogledajte kad nam stižu niže temperature

SARAJEVO - Nakon sunčanog i veoma toplog vikenda od srijede nas očekuje pad temperature, odnosno živa na termometru će se spustiti za par stepni niže, kazali su za "Nezavisne" iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

"Naoblačenje će prvo zahvatiti u utorak Krajinu a zatim će se proširiti i na ostala područja. Slaba kiša ili kratki pljusak izvjesni su od srijede u većem dijelu zemlje,uz povećano naobalačenje doći će i do blagog pada temperature zraka", navode iz zavoda.

Dodaju da će očekivane temperature biti u granicama prosječnih vrijednosti za ovo doba godine.

"Minimalne jutarnje temperature zraka iznosiće od 16 do 21 stepen u Bosni, na jugu Hercegovine do 25 stepeni, dok će najviše dnevne temperature očekuju između 28 i 33 stepeni, na jugu zemlje do 36 stepeni", navode iz zavoda.

"Sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u Krajini sa kratkotrajnim pljuskom. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni", navode iz zavoda.

U srijedu će doći do blagog zahlađenja, pa se tako očekuje umjereno oblačno vrijeme, sa mjestimičnom kišom ili kratokotrajnim pljuskovima.

"Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature biće od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Isto vrijeme nas očekuje i u četvrtak, gdje se u juranjim časovima ponegdje očekuje slaba kiša", navode iz zavoda.

Dodajući, da će jutranje temparature biti od 16 do 21 stepen, dok će najviše dnevne iznositi od 29 do 36 stepeni Celzijusa.

Kako ističu, stabilno i pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost prognozira se u prvoj sedmici avgusta. Uz jutarnju svježinu na većem dijelu naše zemlje s temperaturama uglavnom do 20 stepeni ni tokom dana neće biti pretjerano vruće.

"Jutarnje temperature biće u rasponu između 15 i 20 stepeni u Bosni, do 23 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 26 i 32 u Bosni, do 35 u Hercegovini", navode iz zavoda.